Prezantohet drafti i studimit të fizibilitetit për ujin e pijshëm në Malishevë

By admin

Në Kuvendin Komunal të Malishevës u prezantua Studimi i Fizibilitetit për zgjidhjen afatgjate të furnizimit me ujë të pijes në këtë komunë. Studimi ofron analiza të situatës aktuale të sistemit të furnizimit, kapaciteteve ekzistuese të burimeve ujore, gjendjes së infrastrukturës dhe rrjetit shpërndarës.

Sipas Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” në Prizren, janë shqyrtuar disa opsione konkrete për zgjidhjen e problemit, duke përfshirë rehabilitimin dhe modernizimin e burimeve ekzistuese, shfrytëzimin e burimeve të reja, ndërtimin e linjave të transportit dhe rezervuarëve shtesë.

“Ky është një hap i rëndësishëm drejt garantimit të një shërbimi më cilësor dhe më të sigurt për të gjithë konsumatorët”, ka bërë të ditur kompania.

Opsioni i rekomanduar pritet të sigurojë furnizim të pandërprerë me ujë të pijes për qytetarët e Malishevës dhe fshatrat e saj./PrizrenPress.com/

Kapet në Morinë shtetasi turk i shpallur në kërkim ndërkombëtar për drogë
Njihuni me policët e lagjes tuaj në Prizren dhe Suharekë

Arsim Berisha emërohet zëvendësministër i Shëndetësisë

Arsim Berisha është emëruar zëvendësministër i Shëndetësisë. Lajmi është bërë i ditur përmes një komunikate nga Zyra e kryeministrit raporton “Gazeta Blic”. Dr. Arsim Berisha e ka...
Njihuni me policët e lagjes tuaj në Prizren dhe Suharekë

Policia e Kosovës po vazhdon iniciativën për prezantimin e policëve të lagjeve në të gjitha zonat, me qëllim ndërtimin e besimit dhe bashkëpunimit me...

