Vazhdon sanimi i rrugës në Pataqan të Epërm drejt Fortesës

Punimet për rregullimin e rrugës në fshatin Pataqan i Epërm, në drejtim të Fortesës, janë duke vazhduar me intensitet.
Sipas njoftimit të Komunës së Rahovecit, ndërhyrja e parë po realizohet në segmentin ku, si pasojë e reshjeve të shumta dhe lëvizjeve të tokës, është dëmtuar një pjesë e rrugës.
“Kompania është në terren për sanimin dhe stabilizimin e këtij segmenti, me qëllim garantimin e qarkullimit të sigurt për të gjithë qytetarët”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com/
