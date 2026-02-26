11.6 C
Prizren
E enjte, 26 Shkurt, 2026
type here...

Lajme

Vazhdon sanimi i rrugës në Pataqan të Epërm drejt Fortesës

By admin

Punimet për rregullimin e rrugës në fshatin Pataqan i Epërm, në drejtim të Fortesës, janë duke vazhduar me intensitet.

Sipas njoftimit të Komunës së Rahovecit, ndërhyrja e parë po realizohet në segmentin ku, si pasojë e reshjeve të shumta dhe lëvizjeve të tokës, është dëmtuar një pjesë e rrugës.

“Kompania është në terren për sanimin dhe stabilizimin e këtij segmenti, me qëllim garantimin e qarkullimit të sigurt për të gjithë qytetarët”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com/

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Suharekasi i dehur sulmon qytetarin dhe policin jashtë detyre
Next article
Arrestohet një person i dënuar me mbi një vit burg në Prizren

Më Shumë

Fokus

Një i mitur dyshohet për kanosje dhe shkrepje të armës në Rahovec

Një incident me armë zjarri është raportuar mbrëmjen e së martës në Rahovec, ku një i mitur dyshohet se ka kanosur një person dhe...
Fokus

Njihuni me policët e lagjes tuaj në Prizren dhe Suharekë

Policia e Kosovës po vazhdon iniciativën për prezantimin e policëve të lagjeve në të gjitha zonat, me qëllim ndërtimin e besimit dhe bashkëpunimit me...

Akrepat lëvizin një orë para, në këtë ditë ndërrohet ora

Akreditim 5-vjeçar për Universitetin e Prizrenit

Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi për praktikë profesionale të nxënësve në Prizren

Hajdar Mallaku – Një jetë në shërbim të arsimit dhe letërsisë shqiptare

Prizreni merr pikë jetike në Gjakovë

Nesër mbahet takim letrar në nderim të profesorit Hajdar Mallaku

Murat Jashari refuzon të bëhet President: Familja Jashari iu takon të gjithë shqiptarëve

Afër 2 mijë e 600 gjoba për 24 orë, policia njofton se ka arrestuar 20 persona

Dalin në shitje biletat për Kosovë – Sllovaki në Prizren

Apeli liron 9 të dyshuarit e fundit për manipulim votash në Prizren

21 shkurt, Dita Ndërkombëtare e Gjuhës Amtare

Mori 14 mijë € kamatë, kërkohet paraburgim ndaj të dyshuarit për fajde në Rahovec

I kishin premtuar se do ta dërgojnë jashtë shtetit për shërim duke e dëmtuar në vlerë 130 mijë euro – arrestohen dy të dyshuar

Mot i ftohtë dhe i paqëndrueshëm të dielën

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne