Vashat e Bashkimit shkëlqejnë në Prizren – fitore spektakolare ndaj Prishtinës

By admin

Vashat e Bashkimit shënuan një fitore të jashtëzakonshme 104:58 ndaj Prishtinës në një ndeshje të xhiros së 18-të të Superligës së Femrave, e zhvilluar në Palestra Sportive “Sezai Surroi” në Prizren, raporton PrizrenPress.

Që nga minuta e parë, Bashkimi imponoi ritmin me efikasitet të lartë në sulm dhe presion konstant në mbrojtje, duke ndërtuar një epërsi të konsiderueshme që e thelluan edhe pas pushimit.

Prishtina pati disa momente pozitive, por nuk mundi të rivalizonte dominimin e vendasve.

Me këtë fitore, Bashkimi e mban hapin me lideren Peja 03 dhe konsolidon pozitën e dytë në tabelën e Superligës./PrizrenPress.com/

Hiqet kufizimi i moshës për t’u emëruar asistent
Junior 06 pëson humbje të thellë ndaj Trepçës

