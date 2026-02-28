Vashat e Bashkimit shkëlqejnë në Prizren – fitore spektakolare ndaj Prishtinës

Vashat e Bashkimit shënuan një fitore të jashtëzakonshme 104:58 ndaj Prishtinës në një ndeshje të xhiros së 18-të të Superligës së Femrave, e zhvilluar në Palestra Sportive “Sezai Surroi” në Prizren, raporton PrizrenPress.
Që nga minuta e parë, Bashkimi imponoi ritmin me efikasitet të lartë në sulm dhe presion konstant në mbrojtje, duke ndërtuar një epërsi të konsiderueshme që e thelluan edhe pas pushimit.
Prishtina pati disa momente pozitive, por nuk mundi të rivalizonte dominimin e vendasve.
Me këtë fitore, Bashkimi e mban hapin me lideren Peja 03 dhe konsolidon pozitën e dytë në tabelën e Superligës./PrizrenPress.com/
Marketing
Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/