Abrashi vizitoi klubin e basketbollit KB ‘Proton Cable Prizreni’: Shembull frymëzues për rininë

By admin

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Komunës së Prizrenit, Artan Abrashi, ka vizituar klubin basketbollistik KB ‘Proton Cable Prizreni’, një ndër ekipet që po shënon rritje të vazhdueshme në skenën sportive të vendit.

Ai vlerësoi energjinë, përkushtimin dhe talentin e sportistëve të këtij klubi, duke i cilësuar si një shembull frymëzues për rininë prizrenase dhe atë kosovare në përgjithësi.

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

“Prizreni ka një traditë të pasur sportive dhe me klube si Proton Cable Prizreni, kjo traditë po merr hov të ri. Ata po e begatojnë jo vetëm basketbollin lokal, por edhe atë në nivel vendi”, u shpreh Abrashi.

Vizita është pjesë e takimeve që kandidati i LVV-së po zhvillon me akterë të ndryshëm të jetës shoqërore në kuadër të fushatës zgjedhore për komunën e Prizrenit./PrizrenPress.com/

