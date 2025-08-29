32.2 C
Projektbuxheti i Dragashit për vitin 2026 dorëzohet në Kuvend

By admin

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, dorëzoi sot Projektbuxhetin për vitin 2026 tek kryesuesja e Kuvendit Komunal, Arijeta Skeraj. Dokumenti përfshin miratimin e buxhetit për vitin 2026, projeksionet për 2027-2028, listën e investimeve kapitale dhe planin e ndarjes buxhetore sipas drejtorive, raporton PrizrenPress.

Buxheti është hartuar pas një procesi dëgjimesh publike me qytetarë dhe grupe të interesit, ndërsa Komiteti për Politikë dhe Financa do të organizojë një dëgjim publik para miratimit përfundimtar në Asamblenë Komunale.

“Njëherit, dua ta falënderoj edhe Grupin Punes për Organizimin e Dëgjimeve Buxhetore, për angazhimin maksimal përgjatë gjithë procesit të planifikimit buxhetor në bashkëpunim me qytetarët dhe grupet e interesit. Një falënderim të veçantë edhe për përfaqësuesit e HELVETAS/DEMOS, për mbështetjen e tyre të madhe në këtë proces dhe mirënjohjen e ndarë për Komunën tonë, për angazhimin e vazhdueshëm dhe bashkëpunimin e frytshëm në promovimin e planifikimit të hershëm buxhetor, planifikimin gjithëpërfshirës dhe të përgjegjshëm gjinor e social”, tha kryetari Xheladini./PrizrenPress.com

