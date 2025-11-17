16 C
Prizren
E hënë, 17 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

Arinjtë nuk janë më fqinjë të Bellobradit në Dragash

By admin

Ditëve të fundit në fshatin Bellobrad të Dragashit dhe rrethinë janë paraqitur disa arinj, gjë që ka shkaktuar shqetësim tek banorët e zonës, sidomos tek prindërit e nxënësve të shkollës së fshatit.

Policia e Kosovës, ka njoftuar se këto kafshë të egra janë larguar nga fshati.

Nga Shoqata e Gjuetarëve “Dhia e Egër” është konfirmuar se aksioni për largimin e arinjve është përfunduar me sukses.

Arinjtë janë kthyer në arealin e tyre natyror në pyje dhe janë ushqyer në vendbanimin e tyre, duke siguruar që të mos rikthehen në zonat e banuara.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Romani ‘Jam Mysliman’ i Ben Blushit mbërrin në Prishtinë

Më Shumë

Fokus

“S’ka me dal në punë në 8 e me kry në 16” – Bali Muharremaj thotë se në Suharekë ka ndryshu standardi

Në një lidhje të drejtpërdrejtë për Kosova Live, kandidati i PDK-së dhe fituesi i zgjedhjeve në Suharekë, Bali Muharremaj, foli për ngjarjet e mbrëmshme...
Fokus

Sot në Suharekë varroset i riu që humbi jetën tragjikisht pas aksidentit në Bresje

Sot varroset Mentor Zmajlaj, 30-vjeçari nga Suhareka i cili vdiq tragjikisht në një aksident në Bresje.   Sipas njoftimit të familjarëve të të ndjerit, varrimi do...

Zafir Berisha me djem niset për protestë: Të gjitha rrugët të çojnë në Strasburg të Francës!

Bashkimi e mposht Reggiana-n në Prizren dhe shënon fitoren e dytë europiane

Sulmohet zyrtari i Postës së Kosovës në Prizren, arrestohet një i dyshuar

Romani ‘Jam Mysliman’ i Ben Blushit mbërrin në Prishtinë

Shtyhet afati për aplikim për bursa studentore në Dragash

Personi në fotografi kërkohet për vjedhje të rëndë në Prizren

Tre të akuzuar për keqpërdorim detyre në ndërtimin e lapidarëve në Suharekë

“Shqipet” në Strasburg, kërkojnë drejtësi për çlirimtarët

Mori edhe një mandat në Rahovec, Latifi: Kjo është fitore e jona

Latifi: Fitorja për ne nuk ka qenë befasi

Roli i LDK-së përcaktoi fituesin në Prizren

CNN raporton për arinjtë në fshatin e Dragashit

Vidhet një armë në një shtëpi në Prizren, personin e dyshuar e vërejti kujdestarja

Aksident tragjik në magjistralen Suharekë – Rahovec

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne