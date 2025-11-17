Anderson, sërish MVP

Kyan Anderson i Bashkimit ishte më i dalluari në derbin ndaj GO+ Peja me 16 pikë, gjashtë kërcime e tetë asistime, duke u shpallur MVP, raporton PrizrenPress.
Bashkimi fitoi derbin e javës së gjashtë të ProCredit Superligës ndaj GO+ Peja, duke mbetur skuadra e vetme e pamposhtur në elitë.
Top 5:
Kyan Anderson (Bashkimi) 16 pikë, 6 kërcime, 8 asistime, 24 indeksi
Dequon Lake (Bashkimi) 14 pikë, 7 kërcime, / asistime, 23 indeksi
Drilon Hajrizi (Trepça) 25 pikë, 7 kërcime, 6 asistime, 30 indeksi
Adrio Bailey (Sigal Prishtina) 25 pikë, 7 kërcime, 2 asistime, 29 indeksi
Tyler Cheese (Bora) 26 pikë, 3 kërcime, 2 asistime, 18 indeksi
