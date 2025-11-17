14.6 C
Prizren
E hënë, 17 Nëntor, 2025
type here...

Sport

Anderson, sërish MVP

By admin

Kyan Anderson i Bashkimit ishte më i dalluari në derbin ndaj GO+ Peja me 16 pikë, gjashtë kërcime e tetë asistime, duke u shpallur MVP, raporton PrizrenPress.

Bashkimi fitoi derbin e javës së gjashtë të ProCredit Superligës ndaj GO+ Peja, duke mbetur skuadra e vetme e pamposhtur në elitë.

Top 5:
Kyan Anderson (Bashkimi) 16 pikë, 6 kërcime, 8 asistime, 24 indeksi
Dequon Lake (Bashkimi) 14 pikë, 7 kërcime, / asistime, 23 indeksi
Drilon Hajrizi (Trepça) 25 pikë, 7 kërcime, 6 asistime, 30 indeksi
Adrio Bailey (Sigal Prishtina) 25 pikë, 7 kërcime, 2 asistime, 29 indeksi
Tyler Cheese (Bora) 26 pikë, 3 kërcime, 2 asistime, 18 indeksi

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Arinjtë nuk janë më fqinjë të Bellobradit në Dragash
Next article
Klasikja e femrave: Bashkimi pret Prishtinën sot në Prizren

Më Shumë

Fokus

Prizren, shkatërrohen mbi 355 kilogramë narkotikë të konfiskuar

Mbi 355 kilogramë narkotikë të konfiskuar janë shkatërruar në Prizren nën mbikëqyrjen nga Prokuroria, Gjykata dhe Policia. Me autorizim të ushtruesit të detyrës së Kryeprokurorit...
Lajme

Bedri Hamza shpall kandidaturën për kryetar të PDK-së

Bedri Hamza ka shpallur kandidaturën për kryetar të PDK-së, pas dorëheqjes së Memli Krasniqit. Ai ka shkruar në Facebook se PDK-ja ka forcën për t’u...

Arinjtë nuk janë më fqinjë të Bellobradit në Dragash

“Shqipet” në Strasburg, kërkojnë drejtësi për çlirimtarët

Personi në fotografi kërkohet për vjedhje të rëndë në Prizren

Sonte derbi i të pamposhturve: Bashkimi përballet me Pejën në Prizren

LDK siguron fitoren e dytë radhazi në Dragash, Lumir Abdixhiku uron Bexhet Xheladinin

U fjalosen gjatë orarit të punës, IPK rekomandon suspendimin e dy policëve në Prizren

Fillon trajnimi gjashtëditor për mësimdhënësit e Prizrenit, Veselaj-Gutaj: Zhvillimi profesional mbetet prioritet

Romani ‘Jam Mysliman’ i Ben Blushit mbërrin në Prishtinë

Aksident tragjik në magjistralen Suharekë – Rahovec

HISTORIKE, Play Off-i për Kupën e Botës 2026, u sigurua

Shqipëria mund ta sigurojë sonte play-offin, ndeshet me Andorrën

E dhimbshme: 30-vjeçari nga Suhareka vdes pas një aksidenti në Bresje

Mbrëmje europiane basketbolli në Prizren – Bashkimi nesër e pret Pallacanestro Reggiana-n

Mbrojtja e Thaçit kërkon që t’ lejohet që Bislim Zyrapi të shtohet në listën e dëshmitarëve të saj

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne