Arrestohet një person në Prizren, dyshohet se sulmoi policët pasi i shqiptuan gjobë në trafik

Në raportin 24 orësh të Policisë, thuhet se rasti ka ndodhur të mërkurën rreth orës 18:30 dhe u iniciua si “Sulm ndaj personit zyrtar”.
“Është arrestuar se i dyshuari mashkull kosovar për shkak se i njëjti në shenjë revolte pas shqiptimit të një gjobe në trafik ka sulmuar zyrtarët policor. I dyshuari me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, thuhet në njoftim.
