20.8 C
Prizren
E enjte, 28 Gusht, 2025
type here...

FokusSiguri

Arrestohet një person në Prizren, dyshohet se sulmoi policët pasi i shqiptuan gjobë në trafik

By admin

Një person është arrestuar në Prizren pasi dyshohet se kishe sulmuar zyrtarët policorë pasi i shqiptuan gjobë në trafik.

 

Në raportin 24 orësh të Policisë, thuhet se rasti ka ndodhur të mërkurën rreth orës 18:30 dhe u iniciua si “Sulm ndaj personit zyrtar”.

“Është arrestuar se i dyshuari mashkull kosovar për shkak se i njëjti në shenjë revolte pas shqiptimit të një gjobe në trafik ka sulmuar zyrtarët policor. I dyshuari me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, thuhet në njoftim.

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Sot përpjekja e 59-të për përfundimin e konstituimit të Kuvendit
Next article
MASHTI: 5,480 maturantë i nënshtrohen sot afatit të dytë të Maturës

Më Shumë

Fokus

Sulmoi fizikisht zyrtarët policorë, arrestohet i dyshuari në Prizren

Një person është arrestuar ditën e enjte në fshatin Kobaj të Prizrenit, pasi i njëjti ka sulmuar fizikisht zyrtarët policorë. Në njoftim thuhet se policët...
Lajme

GIZ Kosova: Bashkëpunim për qytete më të gjelbra dhe më të jetueshme

GIZ Kosova dhe Komuna e Prizrenit, Komuna e Gjakovës dhe Komuna e Gjilanit kanë nënshkruar Marrëveshje Bashkëpunimi për të forcuar bashkëpunimin në zhvillimin e...

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Të shtëna me armë zjarri në Suharekë, arrestohet një person

Kryeministri Kurti dhe ministri Murati vizituan fabrikën e prodhimit të lëngjeve “Aronica” në Prizren

Sulmuesi Endrit Kryeziu, përforcimi më i ri i Drinit të Bardhë

Ndahet nga jeta ish-luftëtari i UÇK-së, Jahir Krasniqi

Përurohet busti i dëshmorit Bahri Gallapeni në Dobërdelan

Adis Gashi bashkohet me Grapelandin

Gjermania mbështet inovacionin dhe zhvillimin e ITP-së në Prizren

Ndahet nga jeta gazetari Artur Zheji

MAShTI fillon pagesat e para për aplikimet e teksteve shkollore

Muharremaj: Ramë Bllaca mbetet personalitet i rrallë i historisë sonë

Arrestohet i dënuari me mbi 3 vjet burgim për vjedhje në Prizren

Prizreni nënshkruan marrëveshje granti me Këshillin e Evropës për projektin “Fuqizimi i Grave Lidere”

Sylejman Çoçaj, emri që nuk harrohet

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne