Autoambulanca mbërrin në Gjykatën e Prizrenit, dikujt dyshohet se iu përkeqësua shëndeti

Autoambulanca ka arritur para objektit të Gjykatës Themelore në Prizren, ku pas pak pritet të nisë seanca dëgjimore ndaj 109 të arrestuarve për manipulim votash në Prizren.

Të dyshuarit tashmë janë sjellë me pranga në duar për të hyrë brenda objektit.

Ndërkohë, zëdhënësi i Gjykatës Themelore në Prizren, Marcel Lekaj, tha se deri në këto momente janë pranuar katër kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit ndaj 11 personave, në mesin e 109 të arrestuarve për manipulim votash në Komunën e Prizrenit./Klankosova.tv

Të prangosur, sillen në gjykatë të dyshuarit për “vjedhje votash” (VIDEO)
Aksident fatal në rrugën Gjakovë–Prizren, humb jetën një 81-vjeçar

