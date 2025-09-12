25.1 C
Fokus

Delegacioni nga Luksemburgu vizitoi Spitalin e Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren

By admin

Spitali i Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren ka mirëpritur një delegacion të lartë nga Luksemburgu, në kuadër të vizitave monitoruese dhe vlerësuese për investimet e realizuara në sektorin e shëndetësisë në Kosovë.

Delegacioni përbëhej nga Eric Dietz, Ambasador i Luksemburgut në Kosovë; Claude Jentgen, koordinatore e programeve në Drejtorinë për Bashkëpunim Zhvillimor të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Luksemburgut; Jessica Spaus, zyrtare përgjegjëse për Kosovën në të njëjtën drejtori; Giovanni Tordini, kryesues i Zyrës së LuxDev-it në Kosovë; dhe Afërdita Ademi Osmani, këshilltare kryesore teknike në Programin e Mbështetjes për Shëndetësinë në Kosovë – Faza II.

Në cilësinë e ushtruesit të detyrës së drejtorit ekzekutiv të spitalit, Dr. Shefki Xharra, së bashku me anëtarët e Këshillit Drejtues – Dr. Rexhep Hapqiu, Rrahim Selmani dhe Sami Ahmetaj – prezantuan para delegacionit një pasqyrë të projekteve të realizuara dhe rezultateve të arritura në Spitalin e Prizrenit, duke vënë theksin në kontributin e rëndësishëm të Qeverisë së Luksemburgut në fushat e infrastrukturës, pajisjeve mjekësore, trajnimeve dhe zhvillimit profesional të stafit shëndetësor.

Në emër të stafit të spitalit, Dr. Agim Sefa falënderoi delegacionin për përkrahjen e vazhdueshme ndër vite, duke theksuar se ndihma e Luksemburgut ka qenë jetike në përmirësimin e kushteve për trajtimin e pacientëve.

Eric Dietz vlerësoi lartë punën e stafit të spitalit dhe rezultatet e arritura, duke potencuar rëndësinë e bashkëpunimit të vazhdueshëm për rritjen e cilësisë së shërbimeve mjekësore për qytetarët.

Pas takimit, delegacioni vizitoi disa nga repartet kyçe të spitalit, përfshirë Kirurgjinë, Neonatologjinë, Laboratorin e Kateterizimit, Hemodializën dhe Transfuzionin e Gjakut.

