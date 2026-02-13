9.5 C
Prizren
E premte, 13 Shkurt, 2026
type here...

Lajme

Drejtoria e Urbanizmit procedon lejen për ndërtimin e 35 shtëpive për familjet skamnore në Prizren

By admin

Drejtori i Urbanizmit në Prizren, Florent Ukaj, ka njoftuar se sot është proceduar leja për ndërtimin e 35 shtëpive për familjet skamnore të komunës.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Sipas tij, ky vendim vjen në prag të muajit të shenjtë të Ramazanit dhe bazohet në vendimin e kryetarit të komunës, Shaqir Totaj, si dhe në bashkëpunim me shoqatën humanitare Jetimat e Ballkanit.

“Si drejtori, mbetemi të përkushtuar që çdo projekt me interes publik dhe human të trajtohet me prioritet dhe përgjegjësi të plotë”, ka deklaruar Ukaj.

Krijojmë webfaqe për biznese

“Ky projekt synon përmirësimin e kushteve të jetesës për familjet në nevojë, duke ofruar strehim të qëndrueshëm dhe mbështetje konkrete për shtresat më të ndjeshme të shoqërisë”./ PrizrenPress.com

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Sot seanca gjyqësore lidhur me vrasjen e 26-vjeçarit Auron Thaqi, dëshmojnë punonjësit e lokaleve ku ndodhi tragjedia

Më Shumë

Sport

U hapën LOD Milano–Cortina 2026, Kryeziu dhe Kokaj bartën flamurin e Kosovës 

Me një ceremoni spektakolare janë hapur zyrtarisht Lojërat e 24-ta Olimpike Dimërore Milano–Cortina 2026, të cilat do të zhvillohen nga dje e deri më...
Sport

Distria e artë në Paris

Xhudistja Distria Krasniqi ka fituar medaljen e artë në Paris Grand Slam 2026. Distria ishte e lirë në xhiron e parë, në xhiron e dytë...

70 vjet jetë, një mision që vazhdon

Superduel në basketboll: Ylli dhe Bashkimi matin forcat sonte

22 vite solidariteti në Ratkoc: Aksioni vjetor i dhurimit të gjakut në nder të Mehmet Hotit

Gjatë janarit u shqiptuan 1.128 gjoba në trafik përmes radarëve mobilë

Rrëshqitje e gurëve dhe dheut në rrugën Prizren – Prevallë

Bashkimi mposhtet në Pejë

Ligjërata vetëdijesuese të Policisë për nxënësit e shkollave të mesme në Prizren

Kastrati emëron kabinetin e ri qeverisës në Malishevë

Arrest shtëpiak për 15 të dyshuar për manipulim votash në Dragash dhe Suharekë

Totaj priti drejtoreshën e NDI-së, Nancy Soderberg, diskutohet forcimi i partneritetit institucional

Fillon FIBA Kampi Potencial për gjyqtarët e basketbollit në Prizren

Zyrtare: Leci largohet nga Liria

Kupa e Kosovës për meshkuj do të zhvillohet në Rahovec

Vajzat e Kosovës shënojnë fitoren e parë në Kampionatin Mesdhetar

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne