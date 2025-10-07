11.3 C
Prizren
E martë, 7 Tetor, 2025
type here...

Sport

Florian Haxha nuk grumbullohet me Kombëtaren e Kosovës

By admin

Mesfushori i djathtë i skuadrës polake, Motor Lublin, Florian Haxha nuk do të jetë pjesë e grumbullimit të Kombëtares së Kosovës për dy ndeshjet e këtij muaji kundër Sllovenisë dhe Suedisë për shkak të gjendjes shëndetësore.

Ndërkohë, sipas FFK, Kombëtarja do të vazhdojë sot me përgatitje me seancën e dytë stërvitore, e cila zhvillohet në stadiumin “Fadil Vokrri” në orën 16:30, raporton PrizrenPress.

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Parandalohet rast i shmangies doganore në Vërmicë
Next article
Nisin punimet për renovimin e rrugës Reçan–Lubinjë

Më Shumë

Opinione

Mielli për bukën e nesërme

Nga Kim Mehmeti ...Babën tim e pashë të buzëqeshur vetëm mëngjesin kur e gjetëm të vdekur në shtratin e tij ku kurrë nuk kishte dergjur...
Lajme

Fusha e sportit në Gjonaj të Hasit shkatërrohet nga një automjet

Një rast i pazakontë është regjistruar mbrëmjen e 30 shtatorit në fshatin Gjonaj të Hasit, ku fusha e sportit pranë Shtëpisë së Kulturës është...

Ylli nis sezonin me humbje në Suharekë

Emocione dhe histori në Gjonaj: Drini i Bardhë debuton me barazim

60 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Drini i Bardhë pëson humbje të ngushtë ndaj Ulpianës pas një ndeshjeje dramatike

Komuna e Prizrenit hap thirrjen për subvencionim të qumështit, deleve dhe dhive

Rexhepi: Besoj se PDK-ja dhe Vetëvendosja do të shkojnë në balotazh në Prizren

Memli Krasniqi dhe Shaqir Totaj përurojnë stadiumin në Gjonaj: Ky model i qeverisjes duhet të vazhdojë

Kastrati: Tubim madhështor në Malishevë, fitorja po vjen më 12 tetor!

AAK kërkon edhe një mandat për Bali Muharremajn në Suharekë

Derbi i Prizrenit mbyllet pa fitues

Aksident i rëndë trafiku në Prizren – tre persona të lënduar, një i arrestuar

Artan Abrashi: Do të dyfishojmë investimet në blegtori dhe bujqësi në Prizren

Abrashi ka një pyetje për Totajn

Bashkimi bën histori, për herë të parë në fazën e grupeve të FIBA Europe Cup

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne