Heqja e kalldërmit shënon fillimin e një epoke të re në sheshin e ‘Shatërvanit’ në Prizren

By admin

Heqja e kalldrëmit të vjetër në zonën e “Kejit” në Shatërvan ka zgjuar interesim dhe diskutim të madh në opinionin publik.

Megjithatë, përtej nostalgjisë që kjo hapësirë mbart në kujtesën kolektive të qytetarëve, ky intervenim shënon edhe fillimin e një kapitulli të ri për njërën nga zonat më ikonike dhe më të dashura të Prizrenit.

Krijojmë webfaqe për biznese

Në kuadër të punimeve për rehabilitimin dhe rivitalizimin e kësaj hapësire të frekuentuar çdo ditë nga qytetarë dhe vizitorë, Drejtoria e Shërbimeve Publike ka ndërmarrë veprime konkrete me synim përmirësimin e funksionalitetit, rritjen e sigurisë dhe rikthimin e sharmit urban që e karakterizon këtë pjesë të qytetit.

“Keji” nuk është vetëm një hapësirë fizike, por një pikëtakim emocionesh, kujtimesh dhe jete sociale, me rëndësi të veçantë për identitetin kulturor dhe turistik të Prizrenit.

“Drejt përfundimit punimet për rehabilitimin dhe rivitalizimin e “Kejit” në Shadërvan, intervenim i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, me qëllim të rikthimit të sharmit dhe funksionalitetit të kësaj pjese të frekuentuar dhe të rëndësishme të Prizrenit”.

Pavarësisht se kalldërmat e vjetër janë eliminuar në këtë pjesë, qytetarët po shprehin mendime pozitive për këtë projekt.

Me përfundimin e plotë të punimeve në ditët në vijim, pritet që “Keji” i Shatërvanit të shndërrohet edhe më shumë në një hapësirë të preferuar për qytetarët, turistët dhe bizneset lokale, duke kontribuar në zhvillimin urban dhe kulturor të qytetit të Prizrenit./Gazeta10

