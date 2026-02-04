Heqja e kalldërmit shënon fillimin e një epoke të re në sheshin e ‘Shatërvanit’ në Prizren

Heqja e kalldrëmit të vjetër në zonën e “Kejit” në Shatërvan ka zgjuar interesim dhe diskutim të madh në opinionin publik.
KLIKO VIDEON: https://www.facebook.com/reel/27684284817881954
Megjithatë, përtej nostalgjisë që kjo hapësirë mbart në kujtesën kolektive të qytetarëve, ky intervenim shënon edhe fillimin e një kapitulli të ri për njërën nga zonat më ikonike dhe më të dashura të Prizrenit.
Në kuadër të punimeve për rehabilitimin dhe rivitalizimin e kësaj hapësire të frekuentuar çdo ditë nga qytetarë dhe vizitorë, Drejtoria e Shërbimeve Publike ka ndërmarrë veprime konkrete me synim përmirësimin e funksionalitetit, rritjen e sigurisë dhe rikthimin e sharmit urban që e karakterizon këtë pjesë të qytetit.
KLIKO VIDEON https://www.facebook.com/reel/2521848758209808
KLIKO VIDEON https://www.facebook.com/reel/1430800188460424
“Drejt përfundimit punimet për rehabilitimin dhe rivitalizimin e “Kejit” në Shadërvan, intervenim i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, me qëllim të rikthimit të sharmit dhe funksionalitetit të kësaj pjese të frekuentuar dhe të rëndësishme të Prizrenit”.
Pavarësisht se kalldërmat e vjetër janë eliminuar në këtë pjesë, qytetarët po shprehin mendime pozitive për këtë projekt.
KLIKO VIDEON:https://www.facebook.com/reel/2423652141385870/?s=single_unit
Me përfundimin e plotë të punimeve në ditët në vijim, pritet që “Keji” i Shatërvanit të shndërrohet edhe më shumë në një hapësirë të preferuar për qytetarët, turistët dhe bizneset lokale, duke kontribuar në zhvillimin urban dhe kulturor të qytetit të Prizrenit./Gazeta10
Prizrenit./Gazeta10
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren