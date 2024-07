KB Prizreni me pamje të re

Skuadra prizrenase e elitës së basketbollit të Kosovës, KB Prizreni ka bërë të ditur sot se ka ndërruar imazhin me logo të re të klubit duke vendosur si bazë çezmen e Shatërvanit.

Kështu ekipi që ka pasur në logo bardhezi qytetin e Prizrenit të kapur me top basketbolli shtëpinë e Lidhjes në grafikë të logos, tashmë në qendër ka kroin e Shatërvanit të theksuar me ngjyra të arit me topin e basketbollit që e rrethon.

Përndryshe, KB Prizreni deri tash sa i përket përgatitjeve dhe organizimit për stinorin e ri nuk ka publikuar ndonjë të dhënë, ndërsa është ndarë me kapitenin e ekipit Qëndrim Ajazaj. Ekipi në dy stinorët e fundit ka luajtur ndeshje barazhi për të shpëtuar stinorin në Superligë.

