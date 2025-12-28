0.7 C
Prizren
E diel, 28 Dhjetor, 2025
Mot i acartë në ditët në vazhdim, Viti i Ri me fjolla bore

By admin

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se java e ardhshme do të karakterizohet nga mot kryesisht i vranët, me intervale të herëpashershme me diell, dhe vranësirat, vende-vende, do të shoqërohen me fjolla të dobëta bore.

Ky institut njoftoi se temperaturat do të shënojnë rënie të ndjeshme, duke sjellë netë dhe mëngjese me acar, ndërsa era do të fryjë nga drejtime të ndryshme.

“Kujdes i shtuar i pjesëmarrësve në trafik për shkak të ngricave, të cilat në viset e larta mund të jenë prezente gjatë gjithë ditës”, thuhet në njoftim.

Njoftimi i plotë i IHMK-së:

E hënë

Moti i vranët dhe me intervale me diell.

Temperaturat minimale: -7deri -4°C

Temperaturat maksimale: 1-4°C

Era: Kryesisht nga verilindjame shpejtësi 1-6m/s..

E martë

Mot i vranët dhe me intervale me diell.

Temperaturat minimale: – 8 deri -4C

Temperaturat maksimale: 1-3°C

Era: nga verilindja  me shpejtësi 1-8m/s

E mërkurë

Moti kryesisht i vranët dhe vende-vende me fjolla të dobëta bore.

Temperaturat minimale: -8 deri -4°C

Temperaturat maksimale: -2 deri 1°C

Era: kryesisht nga juglindjes me shpejtësi 1-9m/s.

E enjte

Mot i vranët .

Temperaturat minimale:  -9 deri -6°C

Temperaturat maksimale: 1-3°C

Era: nga juglindja 1-11m/s

E premte

Mot kryesisht i vranët dhe vende-vende me fjolla të dobëta bore.

Temperaturat mnimale: -5 deri -3°C

Temperaturat maksimale: 3-6°C

Era: e lehtë deri mesatare nga drejtimi i jugperendimit.

KQZ- Numërohen mbi 12% të votave, prin LVV me 46%, PDK 19%, LDK 13%, AAK 7%

