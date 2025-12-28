KQZ shpall rezultatet preliminare të zgjedhjeve – VV nën 50%, kaq vota morën partitë tjera

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultatet preliminare nga zgjedhjet e parakohshme parlamentare të mbajtura sot.
Nga këto rezultate, Lëvizja Vetëvendosje ka marrë 49.79%, apo 421,129 Vota.
Partia Demokratike e Kosovës 21.18%, apo 179,158 Vota.
Lidhja Demokratike e Kosovës 13.77%, apo 116,502 Vota.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, 5,74% apo 48,551 Vota.
Lista Srpska 3,87%, apo 32,719 Vota,.
NISMA 1,72%, apo 14,523 Vota.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren