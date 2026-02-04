12.1 C
Ndalohen mbi 100 kg katalizatorë të bluar të padeklaruar në Vermicë

By admin

Dogana e Kosovës ka ndaluar një sasi të konsiderueshme malli të padeklaruar në Pikëkalimin Kufitar Vermicë, gjatë kontrolleve të rregullta doganore.

Sipas njoftimit zyrtar, zyrtarët doganorë kanë përzgjedhur një automjet për kontroll të detajuar, me ç’rast janë zbuluar katalizatorë të bluar me peshë totale prej 102.10 kilogramë.

“Malli i gjetur është sekuestruar, ndërsa vlera e tij e përafërt llogaritet të jetë rreth 8 mijë euro.
Rasti është iniciuar si kundërvajtje doganore për mosdeklarim të mallit, në përputhje me legjislacionin doganor në fuqi”, thuhet në njoftim.

Dogana e Kosovës ka njoftuar  se do të vazhdojë me zbatimin rigoroz të masave të kontrollit, me qëllim të parandalimit të veprimtarive të kundërligjshme dhe mbrojtjes së rendit ekonomik në pikat kufitare të vendit.

