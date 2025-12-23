6 C
Prizren
E martë, 23 Dhjetor, 2025
type here...

FokusSiguri

Një person arratiset përkohësisht nga dhomat e ndalimit në Rahovec

By admin

Një person i privuar nga liria ka tentuar të arratiset mbrëmjen e së dielës nga Stacioni Policor në Rahovec.

Sipas raportit 24-orësh të Policisë, rreth orës 21:00, i dyshuari ka qenë i vendosur në dhomat e ndalimit kur, me forcë, ka hapur derën dhe ka dalë nga ambientet e stacionit policor.

Menjëherë pas incidentit, patrullat policore kanë reaguar duke ndërmarrë veprime operative, duke arritur ta lokalizojnë dhe ta arrestojnë sërish të dyshuarin.

Ai është kthyer në stacionin policor pa incidente të tjera.Pas arrestimit, i dyshuari është dërguar për trajtim mjekësor e më pas është rikthyer përsëri në dhomat e ndalimit, ndërsa rasti po trajtohet nga autoritetet kompetente sipas procedurave ligjore në fuqi.

Marketing

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Limaj në Prizren: “Çeliku i luftës” viziton “Çelikun e paqes” (VIDEO)
Next article
104 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Më Shumë

Fokus

Arrestohet një polic në Vërmicë, dyshohet se me ryshfet e lejoi një qytetar serb të hyjë në Kosovë

Inspektorati Policor i Kosovës ka arrestuar sot një zyrtar policor nën dyshimin për veprën penale “Marrje ryshfeti”. Ai dyshohet që për përfitime financiare ia mundësoi...
Fokus

Besim Bytyqi i Bashkimit shpallet “Shpresa e Vitit”

Federata e Basketbollit të Kosovës ka shpallur lojtarin e Bashkimit, Besim Bytyqi, si “Shpresa e Vitit”, duke vlerësuar rritjen, angazhimin dhe paraqitjet e tij...

Elita e basketbollit me super sfida

Bashkimi fiton në derbin prizrenas ndaj Junior 06

Bedri Hamza me përfaqësuesit e bizneseve në Prizren: Lehtësira fiskale dhe qasje më e mirë në kredi

Kriza e furnizimit me rrymë në Suharekë, Muharremaj apel qytetarëve: Nuk është problemi te kryetari i komunës

Gjendje alarmante në Prizren, një lagje deri në katër ditë pa rrymë

Zhduket një burrë në Suharekë

Bujar Loci shpallet “Trajneri më i Mirë i Vitit”

Kampionët bindës në Rahovec

Gjimnazi ‘Gjon Buzuku’ përuron tetë SMART Board

Aulona Muhadri dhe Merisa Bilalli, pjesë e 5-shes më të mirë të vitit

Terrorizohen banorët e fshatit Ratkoc: Një person i vë flakën autoambulancës

Një nxënës theret me thikë në Prizren

Parashikimi i motit për javën e ardhshme

Viti i humbur dhe “epopeja” mashtruese e A.K

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne