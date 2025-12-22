3 C
Lajme

Limaj në Prizren: “Çeliku i luftës” viziton “Çelikun e paqes” (VIDEO)

Nisma Socialdemokrate sot bëri fushatë në qytetin e Prizrenit.

Aty, kreu i kësaj partie Fatmir Limaj pos që shijoi kafe, vizitoi edhe tregun, derisa sefte e kuptoi që një dyqan në këtë qytet e mban nofkën e tij të luftës.

Ndiqni detajet në kronikën më poshtë:

