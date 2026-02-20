4.9 C
Prizren
E premte, 20 Shkurt, 2026
Punonjësi i postës së shpejtë në Malishevë deklaroi rrejshëm se grabitësit ia morën 1400 euro

By admin

Një punonjës i një poste të shpejtë në Malishevë ka pranuar se ka bërë lajmërim të rremë në Polici kur kishte pretenduar se dy persona të dyshuar nën kërcënimin e thikës ia kishin marrë një çantë me 1400 euro.

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Sipas një njoftimi nga Policia në Gjakovë, rasti i raportimit kishte ndodhur në mesditën e së premtes. E pas hetimeve fillestare dhe sigurimit të provave, Xh.K. ka pranuar se e ka inskenuar rastin me qëllim që t’i marrë për vete këto para.

Ai ka treguar edhe vendin ku i ka fshehur të hollat që më pas i janë kthyer palës përkatëse.

Tani ndaj tij është iniciuar rast “lajmërim apo kallëzim i rremë”. Ai është ndaluar në mbajtje për 48 orë.

Shoqata “Esnaf” organizon iftare për familjet në nevojë gjatë Ramazanit

