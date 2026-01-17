5.2 C
Prizren
E shtunë, 17 Janar, 2026
type here...

Fokus

Rinumërimi shpërfaq dallimet, mijëra vota minus për disa kandidatë të PDK-së

By admin

Në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve është duke vazhduar numërimi i fletëvotimeve sipas listës së vendvotimeve për të cilat Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka marrë vendim që të rinumërohen.

Kliko videon: https://www.facebook.com/reel/777865204588606/?s=single_unit

Deri më tani janë numëruar rreth 35% të vendvotimeve, apo 316 nga 914 vendvotime. Ndërkohë, në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve, është shtuar numri i tavolinave për rinumërim, nga 20 në 26 sosh.

Në përditësimet e KQZ-së janë përshkruar edhe votat të cilat kanë ndryshuar pas rinumërimit që është duke ndodhur.
Disa kandidatë të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) pas rinumërimeve kanë minus mijëra vota.

Kandidati Fetah Paçarizi nga kjo parti, sipas të dhënave të KQZ-së, ka 2 mijë e 609 më pak.
Edhe kandidatit tjetër të PDK-së, Nait Hasani, rinumërimi ia ka hequr 1 mijë e 191 vota deri më tani.

Ndërsa, Kujtim Gashit 882 vota minus.

Tutje, sipas përditësimeve, nga rinumërimi i vendvotimeve minus vota kanë edhe disa kandidatë të tjerë të PDK-së.

Xhavit Haliti, sipas të dhënave deri më tani, ka minus 641 vota, Luljeta Veselaj-Gutaj ka minus 739 vota, Arianit Çollaku deri më tani ka minus 816 vota, e ish-deputeti i PDK-së nga Drenasi, Fadil Demaku, ka minus 533 vota.

Vota minus, sipas KQZ-së, ka edhe ish-deputeti i PDK-së, Enver Hoxhaj. Sipas të dhënave deri më tani, ka minus 687 vota.

Të dhënat e KQZ-së tregojnë minus vota kanë edhe kandidatë e partive të tjera.
Të gjitha të dhënat në kohë reale mund t’i gjeni duke klikuar në këtë LINK.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
“Dallaveret” me votat e kandidatëve: Kërkohet rinumërim i plotë i votave dhe nxjerrjen e përgjegjësve para drejtësisë

Më Shumë

Sport

Tjetër skandal në basketbollin kosovar: Asistenti i Bashkimit goditet me shishe nga tifozët e Vëllaznimit

Një incident serioz ka ndodhur në palestrën “Shani Nushi” në Gjakovë gjatë zhvillimit të ndeshjes së basketbollit mes Vëllaznimit dhe Bashkimit. Një tifoz i Vëllaznimit...
Fokus

Totaj emëron Samra Ilijazin drejtoreshë të Inspektorateve në Prizren

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka njoftuar sot për një tjetër emërim në kuadër të Ekzekutivit . Ai ka bërë të ditur se...

Hapen regjistrimet për turneun Alley-Oop në Prizren

Restaurohet ish-konsullata Austro-Hungareze në Prizren

Bie fluksi i mërgimtarëve në pikat kufitare

Krusha e Madhe, plagë e hapur e gjenocidit

Ndërroi jetë profesori dhe studiuesi i njohur, Enver Batiu

Totaj nderon me mirënjohje pronarin e restorantit “Beska”

Lis Shoshi shkëlqen dhe shpallet MVP i javës

Haziz Hodaj dorëhiqet nga Kryesia e LDK-së në Prizren, Fejzë Kabashi largohet nga partia

Arrestohet një i dyshuar për tentim vrasje në Prizren

Përfundon afati kalimtar te meshkujt

I ofroi 5 euro ryshfet policit në Vërmicë, arrestohet i dyshuari

Ministria e Arsimit ua tërheq licencat 16 mësimdhënësve në Rahovec

Dy persona arrestohen në Prizren, slumuan fizikisht një person brenda lokalit të tij

Totaj priti drejtuesit e KBI-së në Prizren, rikonfirmohet bashkëpunimi institucional

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne