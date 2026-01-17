5.1 C
Prizren
E shtunë, 17 Janar, 2026
type here...

Lajme

“Dallaveret” me votat e kandidatëve: Kërkohet rinumërim i plotë i votave dhe nxjerrjen e përgjegjësve para drejtësisë

By admin

Evidentimi i “dallavereve” me vota në procesin e rinumërimit të pjesshëm të votave për kandidatët kanë nxitur reagime të shumta.

Ndryshimi i votave për shumë kandidatë nga ky proces ka bërë që të shtohen zërat që për një rinumërim të plotë të votave të 28 dhjetorit. Ndërsa, për ata që kanë prekur votat e qytetarëve është kërkuar përgjegjësi.

Krijojmë webfaqe për biznese

Eugen Cakolli nga KDI ka bërë me dije se rinumërimi i pjesshëm i votave të kandidatëve ka konfirmuar dyshimet për keqpërdorime nëpër qendrat komunale të numërimit.

Derisa ka treguar ndryshimin e votave për shumë kandidat, ai ka thënë se këto janë dallime substanciale.

Sipas tij, duhet rinumërim i plotë i votave të zgjedhjeve të 28 dhjetorit.

“Këto janë dallime substanciale, sidomos meqë shfaqen në një kontekst ku rinumërimi është duke u zhvilluar për vetëm 1/3 e vendvotimeve në nivel vendi. Për më keq, vërehet që votat e këtyre kandidatëve janë ndryshuar kryesisht nga qendrat komunale prej nga vijnë këta kandidatë. Nëse ky trend do të vazhdojë proporcionalisht, volumi i dallimeve në nivel vendi bëhet edhe më domethënës, duke ndikuar potencialisht edhe renditjet e shumë prej kandidatëve. Prandaj, rinumërimi i plotë është zgjidhja e duhur – sa më parë që të jetë e mundur, para se të ndikohen afatet tjera kushtetuese”, ka shkruar ai në profilin e tij në Facebook.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Edhe analisti Afrim Kasolli ka thënë se procesi i numërimit të votave po e nxjerr në shesh një problematik të madhe.

Në profilin e tij në “Facebook”, Kasolli ka shkruar se kjo po tregon se pse partitë politike nuk janë demokratike.

“Rinumërimi i disa vendvotime po e nxjerr ne drite te diellit arsyen se pse partite politike ne Kosove nuk janë demokratike. Sepse ne vend te përfaqësimit te këtij vullneti ato me metoda vullgare angazhohen si ta vjedhin ate nëpërmjet komisionereve madje edhe ndaj kolegëve të tyre te partisë”, ka shkruar ai.

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Kurse, analisti politik Shkëlzen Maliqi ka kërkuar përgjegjësi për ata qenë kanë manipulua votat.

Në profilin e tij në “Facebook”, ai ka shkruar se duhet të shkarkohet të gjithë ata që kanë prekur votat e kandidatëve për deputet.

“Shkarkim e përgjegjësi për të gjithë manipuluesit e votave”, ka shkruar ai.

Përgjegjësi për ata që kanë prekur votat ka kërkuar edhe kandidati i AAK-së për deputet, Zafir Berisha.

Në profilin e tij në “Facebook”, ai ka shkruar se vetëm duke i nxjerr përgjegjësit para drejtësisë mund të zhduket ky fenomen.

“Rinumërimi i votave po nxjerrën në shesh disa hajdutë të vegjël votash, pas të cilëve fshihen hajdutët me kollare, ata që nesër do të na mbajnë ligjërata morali në Kuvend. Përveçse ky proces që ju ka nxerrën punën organeve të drejtësisë, po bëhet gjithnjë e më e qartë edhe nevoja për ndryshimin e ligjit zgjedhor, një votues të ketë të drejtë të votojë një kandidat, e jo dhjetë. Përndryshe, dallaveret do të vazhdojnë, vetëm se me emra dhe forma të reja”, ka shkruar Berisha./Nacional

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Ring i zjarrtë sonte: Amarildo Bakaj gati për betejën me italianin Morandi

Më Shumë

Rozë

Zyliha Miloti feston 80-vjetorin e lindjes

Artistja ikonë e humorit shqiptar, Zyliha Miloti feston sot 80-vjetorin e lindjes. E lindur dhe e rritur në Shkodër, Miloti i ka dhënë skenës së...
Lajme

44 aksidente rrugore e mbi 1400 gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit

44 aksidente trafiku janë shkaktuar brenda 24-orëve në vendin tonë. Nga 44 aksidente, 16 janë me të lënduar dhe 28 me dëme materiale. Po ashtu...

Vëllaznimi merr dënimin nga Komisioni i Garave pas incidentit me asistentin e Bashkimit

Tre drejtorë të tjerë nga LDK-ja emërohen në Komunën e Prizrenit

Haziz Hodaj sqaron dorëheqjen: Nuk jam larguar nga LDK-ja, por vetëm nga Kryesia

Aksident trafiku në Rahovec, vetura del nga rruga dhe rrokulliset

Përfundon afati kalimtar te meshkujt

Komuna e Malishevës hap afatin për raportimin e dëmeve nga vërshimet

Dorëheqje në LDK-në e Prizrenit: Sadik Memaj largohet nga funksionet, kritikon mënyrën e vendimmarrjes

Lis Shoshi shkëlqen dhe shpallet MVP i javës

Bashkimi triumfon ndaj Vëllaznimit

Rahoveci 029 ndahet me trajnerin Bujar Loci

Përkujtohet Prof. Dr.Sabahajdin Cena

Pas dy dekadash, Shyhrete Berisha fiton përfundimisht të drejtën pronësore mbi shtëpinë

Rahoveci 029 prezanton trajnerin e ri

Totaj emëron Samra Ilijazin drejtoreshë të Inspektorateve në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne