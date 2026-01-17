4.2 C
Prizren
Roberto Bakaj triumfon përsëri, ruan rekord perfekt 16-0 në boksin profesionist

Boksieri shqiptar Roberto Bakaj ka regjistruar një tjetër fitore të rëndësishme në karrierën e tij profesioniste, duke mposhtur Brayan Santander nga Kolumbia në përballjen e zhvilluar në BBC Arena, Zvicër.

Me këtë triumf, Bakaj ruan rekord perfekt prej 16 meçeve të fituara në 16 përballje, duke konfirmuar formën e shkëlqyer dhe talentin e tij në boksin profesionist.

Në një atmosferë të zjarrtë, Bakaj tregoi superioritet të plotë teknik dhe fizik, duke kontrolluar ritmin e ndeshjes dhe duke mos i lënë hapësirë kundërshtarit për të reaguar.

Kjo fitore është një tjetër moment krenarie për sportin shqiptar, ndërsa Bakaj vazhdon të konsolidojë emrin e tij si një boksier serioz me ambicie ndërkombëtare, duke i hapur rrugë suksesit edhe në skenën globale. /GazetaExpress

Rinumërimi zbardh manipulim industrial votash në Prizren
Pas Roberto-s edhe Amarildo Bakaj fiton meçin/ Boksieri shqiptar e mposht kundërshtarin italian

