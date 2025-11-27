Gjykata ka aprovuar kërkesën e mbrojtjes për heqjen e paraburgimit, duke vlerësuar se nuk ekzistojnë më arsyet ligjore për vazhdimin e kësaj mase.
Këtë e ka konfirmuar për Telegrafin avokati i tij, Naim Rudari. “Po është e vërtetë që është liruar. Vendimi është marrë dje”, tha shkurt Rudari.
Prokurori Shala ishte arrestuar më 27 tetor të këtij viti nën dyshimin për marrje ryshfeti, dhe ndaj tij ishte caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh.
Më 6 nëntor, Gjykata e Apelit përmes njoftimit bëei të ditur se e kishte lënë në fuqi vendimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, e cila ia kishte caktuar masën e paraburgimit.
Ndaj vendimit të Themelores për caktim paraburgimit, kishte ushtruar ankesë mbrojtja e Shalës.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren