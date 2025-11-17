14.6 C
Prizren
E hënë, 17 Nëntor, 2025
Spitali i Prizrenit prezanton planin 100-ditor dhe projektet strategjike për vitin 2026

By admin

Të hënën, në ambientet e Spitalit të Përgjithshëm të Prizrenit, u mbajt takimi i Këshillit Profesional, ku drejtori ekzekutiv i institucionit, MSc. Osman Hajdari, prezantoi Planin 100-ditor të punës dhe projektet strategjike për vitin 2026.

Në takim morën pjesë kryesuesja e Këshillit Profesional, Dr. Fatmire Braha, anëtarët e Këshillit Drejtues – Dr. Shefki Xharra (UD drejtor mjekësor), Burbuqe Gashi (UD drejtoreshë e infermierisë) dhe Lumrim Murtezaj (UD drejtor i administratës dhe shërbimeve të përbashkëta) – si dhe shefat e reparteve, kryeinfermierët dhe udhëheqësit e njësive spitalore.

Drejtori Hajdari, në fjalën e tij hyrëse, falënderoi të gjithë stafin për angazhimin dhe kontributin e dhënë në përmirësimin e shërbimeve ndaj pacientëve.

“Ky plan i punës paraqet aktivitetet zhvillimore dhe infrastrukturore të realizuara dhe në proces realizimi gjatë periudhës Tetor–Dhjetor 2025, në përputhje me prioritetet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe udhëzimet e SHSKUK-së,” tha ai.

“Zbatimi i suksesshëm i këtij plani do të krijojë bazën për fazat e ardhshme zhvillimore në vitin 2026.”

Sipas prezantimit, projektet që janë aktualisht në zbatim përfshijnë: renovimin e Repartit të Pediatrisë dhe Internos; përmirësimin e Njësisë së Kujdesit Intensiv Qëndror dhe Njësisë Koronare; rikonstruksionin e sallave të Bllokut Kirurgjik; si dhe përmirësimin e kushteve në Repartin e Patologjisë.

Deri në fund të vitit, spitali synon të realizojë edhe: ndriçimin e jashtëm me sistem LED; riparimin dhe standardizimin e nyjeve sanitare në të gjitha repartet; riorganizimin e parkingut për staf, pacientë dhe urgjencë; si dhe vendosjen e dyerve të garazheve për autoambulanca.

Një pjesë e rëndësishme e planit përqendrohet në digjitalizimin e shërbimeve.

“Po punojmë në digjitalizimin e imazherisë, termineve dhe dokumentacionit, si dhe në monitorimin e disiplinës dhe orarit të punës,” u tha në takim.

Gjithashtu, është në proces edhe digjitalizimi i të dhënave laboratorike.

Në aspektin e pajisjeve dhe shërbimeve klinike, drejtori Hajdari njoftoi për funksionalizimin e sallës operative në Bllokun Kirurgjik; furnizimin me shtretër të rinj për Repartin e Dializës; si dhe blerjen e pajisjeve të reja për Pulmologji, Gjinekologji dhe MRI.

Në pjesën e dytë të takimit, u prezantuan projektet strategjike për vitin 2026, të cilat përfshijnë: renovimin dhe riorganizimin e reparteve Pediatri dhe Interno; ndërtimin dhe adaptimin e Emergjencës, Radiologjisë dhe aneksit të Administratës; riorganizimin e hapësirave të jashtme, parkingjeve dhe gjelbërimit; instalimin e sistemeve të reja të klimatizimit dhe ventilimit; ndërtimin e depos së Barnatores; renovimin e Bllokut Operativ, Fizioterapisë, Infektivës, Neurologjisë, Psikiatrisë dhe Ambulancave DAT; inventarizimin e pajisjeve medicinale dhe administrative; si dhe projekte të veçanta për Spitalin “Nëna dhe Fëmijë”.

Dr. Shefki Xharra prezantoi vizionin strategjik të institucionit, ndërsa Burbuqe Gashi u fokusua në forcimin e kujdesit infermieror. Shefat e reparteve dhe kryeinfermierët paraqitën sfidat aktuale dhe dhanë propozime konkrete për përmirësimin e mëtejshëm të shërbimeve.

