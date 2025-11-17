14.6 C
Prizren
E hënë, 17 Nëntor, 2025
Punëtori dyditore në Prizren: Gratë fuqizohen në politikën lokale

By admin

Më 13–14 nëntor, Komuna e Prizrenit, në bashkëpunim me AZHR-Jug dhe me mbështetjen e Këshillit të Evropës, organizoi një punëtori dyditore në kuadër të projektit “Autoritete lokale më të forta përmes rritjes së kapaciteteve të asambleisteve dhe zyrtareve komunale në Prizren dhe komunat përreth”, raporton PrizrenPress.

Në aktivitet morën pjesë gra asambleiste nga të gjitha subjektet politike dhe zyrtare komunale, të cilat diskutuan sfidat dhe mundësitë në qeverisjen lokale. Gjatë punëtorisë u ndanë përvoja dhe praktika të mira që kontribuojnë në transparencë dhe barazi në vendimmarrje.

“Kjo ngjarje shënon një hap të rëndësishëm drejt fuqizimit të rolit të grave në politikën lokale”, theksohet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com

Klasikja e femrave: Bashkimi pret Prishtinën sot në Prizren
Spitali i Prizrenit prezanton planin 100-ditor dhe projektet strategjike për vitin 2026

