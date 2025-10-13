Totaj: Do të vazhdojmë edhe katër vite në Prizren

Ai do të garojë në balotazh me kandidatin e Vetëvendosjes, Artan Abrashi.
Në një intervistë për Klan kosova, Totaj është shprehur i bindur se do ta marrë edhe mandatin e dytë në krye të Prizrenit.
“Ne do të vazhdojmë plus katër vite në Prizren. Konsideroj se përparësitë tona, duke filluar nga performanca e mirë dhe qeverisja e mirë që kemi bërë në këto katër vite, janë të mjaftueshme që neve të na krijojnë një besim të argumentueshëm se gjasat i kemi reale për ta fituar mandatin e dytë”, tha Totaj, në emisionin “Kosova Today” në Klan Kosova.
Ai shtoi se për herë të parë pas luftës, një parti ka arritur të sigurojë mbi 7 mijë vota diferencë në rundin e parë, duke e cilësuar këtë si një rezultat të shkëlqyer për PDK-në në Prizren.
