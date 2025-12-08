8.3 C
Prizren
Totaj: E respektoj vendimin e dorëheqjes së drejtorit Çelë Lamaj

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka reaguar dy ditë pas dorëheqjes së Çelë Lamajt nga pozita e drejtorit të DSHP-së dhe nga të gjitha funksionet publike e partiake në kuadër të PDK-së.

“E kuptoj dhe e respektoj dorëheqjen e drejtorit Çelë Lamaj. E falënderoj për kontributin e tij katërvjeçar në kuadër të qeverisjes lokale të Prizrenit. Angazhimi dhe performanca e tij kanë bërë të mundur realizimin e një numri të konsiderueshëm projektesh në qytet. I uroj shëndet dhe suksese në rrugëtimin e tij profesional”, ka shkruar kryetari Totaj.

