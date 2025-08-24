Totaj promovon Ujëvarën e Korishës: Ju ftoj ta vizitoni këtë margaritar turistik

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka shpërndarë pamje nga Ujëvara e Korishës, pas përfundimit të investimeve të realizuara në këtë pikë natyrore me potencial të lartë turistik.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Totaj theksoi rëndësinë e këtyre ndërhyrjeve në përmirësimin e infrastrukturës dhe qasjes në zonë, duke e cilësuar këtë vend si një nga destinacionet më tërheqëse për banorët lokalë dhe vizitorët.
“Përshëndetje nga Ujëvara e Korishës, ku pas investimeve të bëra në këtë pikë turistike, është shndërruar në një nga destinacionet më të preferuara të banorëve të zonës dhe vizitorëve, sidomos gjatë vikendeve, duke ofruar një ambient të përsosur për relaks dhe piknik. Ju ftoj ta vizitoni këtë margaritar turistik dhe ta shijoni bukurinë e tij natyrore!”, shkroi Totaj.
Komuna e Prizrenit ka qenë aktive në promovimin e turizmit lokal, duke u fokusuar në zhvillimin e infrastrukturës dhe ruajtjen e mjedisit në zonat me vlera të veçanta natyrore, siç janë edhe Ujëvarat e Korishës.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren