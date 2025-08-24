24.4 C
Prizren
24 Gusht, 2025
Momenti emocionues i nënës së dëshmorit Bahri Gollopeni të cilit dje iu zbulua busti

Në fshatin Dobërdelan të Suharekës, të shtunën është zbuluar busti i dëshmorit Bahri Gollopeni.

Në ceremoninë e organizuar, një moment tejet emocionues ishte përballja e nënës së tij me bustin e djalit, e cila me lot në sy iu drejtua duke i thënë: “Djali jem qitash je ardhë në katun tanin, në ven tanin”.

Zbulimi i bustit u bë nga familjarët e dëshmorit, gjenerali Enver Cikaqi dhe kryetari i komunës, Bali Muharremaj.

Po ashtu, Shtëpia e Kulturës në Dobërdelan, ku është vendosur busti, tashmë mban emrin e Bahri Gollopenit.

Video: Memi Gollopeni

