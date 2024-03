Totaj takon përfaqësuesit e OVL të UÇK-së Dega në Has, diskuton për nevojat dhe sfidat e tyre

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur në takim përfaqësuesit e OVL të UÇK-së -Dega në Has.

Totaj ka bërë me dije se me përfaqësuesit e OVL të UÇK-së Dega në Has ka diskutuar për nevojat dhe sfidat e tyre si dhe për gjetjen e mënyrave të bashkëpunimit në projekte të përbashkëta me Komunën e Prizrenit.