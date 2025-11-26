9.5 C
Prizren
E mërkurë, 26 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

Malishevë: U mbajt sesioni festiv “Atdheu ynë, amanet nga Zoti” në nder të 28 Nëntorit

By admin

Sot, në prag të festave të Nëntorit, në veçanti të 28 Nëntorit – Ditës së Flamurit, u mbajt sesioni festiv “Atdheu ynë, amanet nga Zoti”, organizuar nga Këshilli i Bashkësisë Islame në Malishevë dhe Dega e Organizatës së Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në Malishevë.

Në këtë ngjarje morën pjesë kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, kryetari i OVL të UÇK-së, Hysni Guncati, përfaqësues të Policisë së Kosovës, si dhe shumë pjesëmarrës të tjerë.

Në fjalën e tij, kryetari Kastrati foli për rëndësinë historike të 28 Nëntorit dhe lidhjen e kësaj date me momentet kyçe të kombit shqiptar. Ai theksoi rolin e UÇK-së dhe rëndësinë e fesë gjatë luftës, ndërsa për Malishevën tha se “komuna jonë është djep i vlerave patriotike dhe shpirtërore”, duke përmendur kontributin e dëshmorëve, familjeve të luftës, imamëve, mësuesve dhe të rinjve të këtij qyteti.

Kryetari i OVL të UÇK-së, Hysni Guncati, në fjalën e tij kujtoi momentet historike të 28 Nëntorit ndër vite: ngritjen e flamurit nga Skënderbeu në vitin 1443, shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë në vitin 1912, lindjen e komandantit legjendar Adem Jashari në vitin 1955, si dhe daljen e parë publike të UÇK-së më 28 Nëntor 1997.

Fjalë rasti mbajtën edhe Sead Paçarizi, kryetar i KBI-së në Malishevë, dhe Metush Kryeziu, kryetar i Degës së OVL të UÇK-së në Malishevë, të cilët theksuan rëndësinë e 28 Nëntorit si datën më të madhe historike të shqiptarëve dhe simbol të përpjekjeve për liri dhe pavarësi.

Kumtesën kryesore e mbajti Orhan Bislimaj, kryeimam i KBI-së në Prizren. Ai foli për rëndësinë e shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë në vitin 1912, për lindjen e Adem Jasharit, rolin e UÇK-së në luftën çlirimtare dhe përpjekjet e shqiptarëve në të gjitha trojet për liri dhe shtetësi.

Në fund, të gjithë folësit uruan popullin shqiptar për festat e Nëntorit dhe bënë thirrje për lirimin e krerëve të UÇK-së, të cilët, sipas tyre, po mbahen padrejtësisht në Hagë./PrizrenPress.com/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Ndërprerje e furnizimit me ujë në fshatin Pouskë pas rrëshqitjes së dheut
Next article
Shoqata “Bereqeti” në Prizren ndihmon 45 familje me pajisje shtëpiake në prag të 28 Nëntorit

Më Shumë

Lajme

Kryesia e re e Shoqatës së Familjeve të Dëshmorëve pritet nga kryetari i Malishevës

Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, ka pritur sot në takim kryesinë e re të Shoqatës së Familjeve të Dëshmorëve të luftës së...
Sport

Rahoveci-Ylli: Biletat tashmë në dispozicion, siguroji në Fan Shop

Klubi Rahoveci 029 ka njoftuar se biletat për ndeshjen e javës së shtatë të Superligës ndërmjet tyre dhe Golden Eagle Yllit tashmë janë në...

Shoqata “Bereqeti” në Prizren ndihmon 45 familje me pajisje shtëpiake në prag të 28 Nëntorit

U mbajt edicioni i 22-të i Festivalit Ndërkombëtar të Stripit dhe Karikaturës në Prizren

Osmani shpërndan Kuvendin e Kosovës, vendi shkon drejt zgjedhjeve të reja

Ky është ish-pjesëtari i UÇK-së nga Prizreni që u arrestua në Serbi

Më 28 Nëntor në Prizren do të zbulohet shtatorja e heroit të kombit, Tahir Sinani

24-orëshi shënon më shumë aksidente me të lënduar sesa me dëme materiale

Drini i Bardhë siguron tri pikë në shtëpi

Hallkat elektronike, mekanizmi i ri për parandalimin e dhunës në familje – Prizreni gati për zbatim

Fushata për zgjedhjet e parakohshme nis më 17 dhjetor

Avokati Smakiqi reagon për arrestimin e ish-pjesëtarit të UÇK-së, Avni Qenaj nga Romaja e Hasit: Kërkohet urgjentisht monitorim ndërkombëtar

Ekzekutohen me rritje shtesat për fëmijë

PDK-ja në Prizren nis mobilizimin për zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit

28 vjet nga luftimet e para frontale mes UÇK-së dhe forcave serbe

Tre lojtarë të Bashkimit thirren nga Përfaqësuesja e Kosovës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne