22 lidhje ilegale uji shkyçen nga rrjeti në rajonin e Prizrenit

By admin

Ekipet e KRU “Hidroregjioni Jugor” SHA kanë shkyçur 22 lidhje ilegale të ujit gjatë javës së fundit në rajonin e Prizrenit dhe komunat përreth. Siç njofton kompania, situata e furnizimit me ujë është rënduar si pasojë e konsumit të lartë dhe rënies së nivelit të burimeve, ndërsa keqpërdorimet nga konsumatorët e papërgjegjshëm e kanë përkeqësuar edhe më tej gjendjen, raporton PrizrenPress.

Nga aksioni i fundit, në Prizren janë identifikuar 14 lidhje ilegale, në Suharekë 7 raste dhe në Malishevë 1 rast. Kompania ka bërë të ditur se këto veprime të jashtëligjshme dëmtojnë drejtpërdrejt furnizimin e rregullt me ujë dhe ulin cilësinë e shërbimit për qytetarët.

“Aksioni për identifikimin e lidhjeve ilegale do të vazhdojë edhe në ditët në vijim. Ndaj të gjitha rasteve të evidentuara do të ndërmerren masat ligjore përkatëse”, thuhet në njoftimin e “Hidroregjioni Jugor”.

Institucioni apelon tek konsumatorët që të respektojnë rregullat dhe të shmangin veprimet e paligjshme, në mënyrë që të garantohet furnizimi i drejtë dhe i barabartë me ujë për të gjithë banorët e rajonit./PrizrenPress.com

Projektbuxheti i Dragashit për vitin 2026 dorëzohet në Kuvend
Totaj: Vetëm për një vit, kam kryer më shumë punë në Prizren se sa krejt qeverisja e Haskukës e VV-së

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

