81 aksidente përgjatë 24 orëve të fundit në Kosovë

By admin

81 aksidente trafiku u regjistruan gjatë ditës së shtunë në Kosovë.

Sipas të dhënave të Policisë së Kosovës, 36 aksidente u shënuan me persona të lënduar, ndërsa 45 të tjerë me dëme materiale.

Po ashtu policia shqiptoi gjatës ditës së djeshme plot 1855 gjoba trafiku.

16 persona u arrestuan, ndërsa gjashtë të tjerë u dërguan në mbajtje.

