81 aksidente përgjatë 24 orëve të fundit në Kosovë

81 aksidente trafiku u regjistruan gjatë ditës së shtunë në Kosovë.
Sipas të dhënave të Policisë së Kosovës, 36 aksidente u shënuan me persona të lënduar, ndërsa 45 të tjerë me dëme materiale.
Po ashtu policia shqiptoi gjatës ditës së djeshme plot 1855 gjoba trafiku.
16 persona u arrestuan, ndërsa gjashtë të tjerë u dërguan në mbajtje.
