Ministria ia kthen rregulloren e bonus-zonimit Bali Muharremajt

Ministria e Mjedisit ka kthyer për rishqyrtim Rregulloren për bonuset e zonimit, të miratuar në Kuvendin Komunal me propozim të kryetarit Bali Muharremaj.
Sipas Ministrisë, rregullorja është në kundërshtim me ligjin dhe me dokumentet bazë të planifikimit urban të Suharekës, si Plani Zhvillimor Komunal dhe Harta Zonale.
Ajo mungon në arsyetim ligjor dhe teknik dhe nuk mund të zbatohet në këtë formë.
Për pasojë, Suhareka mbetet pa rregulloren e bonus-zonimit, ndërsa bizneset dhe qytetarët mbeten peng i paaftësisë institucionale të ekzekutivit.
Marketing
Hazer Shala, kandidati i PDK-së me numër 26 për asamblenë e Prizrenit
Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë
9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit
26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!
Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!
20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren