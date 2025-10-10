19.4 C
Prizren
E premte, 10 Tetor, 2025
Lajme

Ministria ia kthen rregulloren e bonus-zonimit Bali Muharremajt

By admin

Ministria e Mjedisit ka kthyer për rishqyrtim Rregulloren për bonuset e zonimit, të miratuar në Kuvendin Komunal me propozim të kryetarit Bali Muharremaj.

Sipas Ministrisë, rregullorja është në kundërshtim me ligjin dhe me dokumentet bazë të planifikimit urban të Suharekës, si Plani Zhvillimor Komunal dhe Harta Zonale.

Ajo mungon në arsyetim ligjor dhe teknik dhe nuk mund të zbatohet në këtë formë.

Për pasojë, Suhareka mbetet pa rregulloren e bonus-zonimit, ndërsa bizneset dhe qytetarët mbeten peng i paaftësisë institucionale të ekzekutivit.

Ministria ia kthen rregulloren e bonus-zonimit Bali Muharremajt - Insajderi - 563049210 4335206773470085 9191171802472598531 n
Ministria ia kthen rregulloren e bonus-zonimit Bali Muharremajt - Insajderi - 557632677 2005946236615572 4493963586043651111 n

Kombëtarja e Kosovës sonte do të përballet me Slloveninë
Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren shënon 15-vjetorin e themelimit

Fokus

Artan Abrashi: Hoça e Qytetit dhe Vërrini për ndryshimin më 12 tetor

Kandidati për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, ka deklaruar se Hoça e Qytetit, si edhe i gjithë Vërrini, do të jetë në anën e...
Lajme

KRU ‘Hidroregjioni Jugor’ shkyç lidhje ilegale të ujësjellësit në Prizren dhe Suharekë

Ekipet e Inspektoratit të KRU 'Hidroregjioni Jugor' kanë identifikuar dhe shkyçur gjatë kësaj jave 19 lidhje ilegale nga rrjeti i ujësjellësit, të kryera nga...

Rrahje mes tetë të miturve në Prizren, tre në spital – dy në pranga

Prokuroria dhe policia e Prizrenit i bashkërendojnë veprimet për zgjedhje

‘Hidroregjioni Jugor’: Është stabilizuar furnizimi me ujë në lagjen ‘Ortakoll’

Derbi i Prizrenit mbyllet pa fitues

Artan Abrashi: Do të dyfishojmë investimet në blegtori dhe bujqësi në Prizren

Hazer Shala, kandidati i PDK-së me numër 26 për asamblenë e Prizrenit

Florian Haxha nuk grumbullohet me Kombëtaren e Kosovës

Artan Abrashi: ‘Bazhdarhane’ do të zhvillohet me plan konkret dhe respekt për historinë

Malisheva nis ndërtimin e qendrës për të moshuar dhe fëmijë me nevoja të veçanta – investim mbi 3 milion euro

Zafir Berisha në Romajë: Do ta lidhim Hasin me Anadrinin

Fillon sot edicioni i 22-të i “Javës së Bibliotekës’

Zafir Berisha: Vërrini është zemra kombëtare e Prizrenit

FSK-ja tërheq një mjet të pashpërthyer në Grejkoc të Suharekës

Anulohet koncerti në Stamboll, Robbie Williams i mërzitur

