15.3 C
Prizren
E mërkurë, 15 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Kryeprokurori i Prizrenit priti në takim përfaqësuesit e projektit britanik “Integriteti Gjyqësor”

By admin

Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, Petrit Kryeziu, priti sot në një takim zyrtar dy ish-Kryeprokurorë të Mbretërisë së Bashkuar, Nick Hawkins dhe z.Douglas Mackay, të cilët aktualisht janë përfaqësues të projektit rajonal “Integriteti Gjyqësor”, të mbështetur nga Qeveria Britanike dhe i zbatuar nga organizata Security Criminal Justice Solutions (SCJS).

Gjatë takimit u zhvillua një diskutim i thelluar mbi disa aspekte kyçe për avancimin e hetimeve dhe përmirësimin e menaxhimit në prokurori.

Express Kredi nga BiCredit

U theksua rëndësia e vlerësimit dhe mbikëqyrjes së rasteve më të komplikuara, të cilat kërkojnë ekspertizë të veçantë dhe përkushtim të lartë në trajtimin e tyre. Përveç kësaj, u diskutuan mënyrat për përmirësimin e metodave hetimore, përdorimin e teknologjive moderne dhe forcimin e kapaciteteve profesionale të prokurorëve, me qëllim rritjen e cilësisë, efikasitetit dhe shpejtësisë së hetimeve.

Po ashtu, u evidentua nevoja për ngritjen e kapaciteteve menaxheriale dhe fuqizimin e rolit të Kryeprokurorit, me qëllim përmirësimin e koordinimit dhe efikasitetit të punës. U theksua rëndësia e një udhëheqjeje të fortë dhe të koordinuar nga Kryeprokurori, i cili ka një rol vendimtar në drejtimin strategjik të hetimeve dhe mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit.

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Kryeprokurori Kryeziu, falenderoi përfaqësuesit e projektit për angazhimin dhe mbështetjen e vazhdueshme në përpjekjet për avancimin e sistemit të drejtësisë penale, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar në forcimin e sundimit të ligjit dhe integritetit të institucioneve.

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Lulzim Fejzullahi – Nga pjatalarës në një prej afaristëve më të suksesshëm shqiptarë në Austri

Më Shumë

Lajme

Hajdari inspekton Neurologjinë, Pulmologjinë dhe Dermatovenerologjinë në Spitalin e Prizrenit

Drejtor Ekzekutiv i Spitalit të Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren, Osman Hajdari, së bashku me anëtarët e Këshillit Drejtues – Dr. Shefki...
Fokus

Gara në Prizren, ky është rezultati pas numërimit të mbi 64 % të votave

Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Shaqir Totaj, është në epërsi të qartë në garën për kryetar të Komunës së Prizrenit, sipas rezultateve...

Posta e Prizrenit mirëpret vogëlushët e kopshtit “Mini Mouse” dhe nxënësit e shkollës “Mati Logoreci”

Zafir Berisha: Vërrini është zemra kombëtare e Prizrenit

Artan Abrashi: Mbështetja në Kurillë tregon se qytetarët duan ndryshim në Prizren

Numërrohen rreth 25% të votave në Suharekë, AAK 45.44%, LDK 32.54%

Qyteti i balotazhit/ Komuna që u qeveris nga LDK, PDK dhe VV – historiku i zgjedhjeve në Prizren

Institucionet e Suharekës bashkëpunojnë për parandalimin e dhunës në familje

Shtatorja e dëshmorit Mensur Zyberaj afro pesë vite e pluhurosur për muri në shkollën e Rahovecit (FOTO)

Haxhi Avdyli i merr vetëm 1 mijë e 417 vota në Prizren

Prizren: Konfiskohet BMW XM me targa zvicerane, drejtuesi me 114 gjoba nën ndalesë

Sot varroset i riu nga Vërmica e Malishevës, që vdiq disa ditë pasi u lëndua në vendin e punës

Prokuroria dhe policia e Prizrenit i bashkërendojnë veprimet për zgjedhje

Sulmohet një shtetase gjermane në Prizren – e lënduar rëndë, dërgohet në spital

Prizren: Numërohen mbi 94 për qind e votave për asamble, ky është rezultati

Totaj: Do të vazhdojmë edhe katër vite në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne