10.9 C
Prizren
E enjte, 16 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Tetori i ndërgjegjësimit – Dyshohet se aparati i mamografisë në QKMF-në e Suharekës është jashtë funksionit!

By admin

”Ndërsa në gjithë botën tetori shënohet si muaji i ndërgjegjësimit kundër kancerit të gjirit, në Suharekë po ndodh e kundërta. Aparati i mamografisë në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF) është jashtë funksionit, duke privuar gratë e komunës nga një prej ekzaminimeve më të rëndësishme për zbulimin e hershëm të kësaj sëmundjeje”, thuhet në një ankesë të arritur në redaksinë e klankosova.tv, nga një platformë lokale me përdorues; Suhareka Aktuale.

Ata thonë se gratë e kësaj komune meritojnë kujdes duke iu ofruar kontrolle falas, fushata sensibilizuese dhe diagnostikime parandaluese.

Klankosova.tv deri në momentin e publikimit të lajmit, ende nuk ka arritur të marrë verzionin zyrtar të autoriteteve komunale apo QKMF-së, dhe sapo të ketë detaje mbi zhvillimin do t’ju mbajë të informuar.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Djali i Behxhet Xheladinit u intervistua rreth dyshimeve për blerje të votave mëngjesin e 12 tetorit
Next article
59 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Më Shumë

Sport

Fitore historike në Stokholm: Kosova trondit Suedinë

Kosova ka shkruar histori, duke mposhtur Suedinë 1–0 në Stokholm falë golit të Fisnik Asllanit në minutën e 36-të. “Dardanët” zhvilluan një ndeshje të jashtëzakonshme,...
Lajme

Driton Selmanaj: Familjet me përkujdesje sociale do t’i ndihmojmë me 500 euro

Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës, për kryetar të Prizrenit, Driton Selmanaj, ka premtuar se nëse ai fiton zgjedhjet, çdo familje që merr përkujdesje...

E pazakontë: Qytetari nga Rahoveci e voton Rey Manajn në zgjedhje

Prizren: Konfiskohet BMW XM me targa zvicerane, drejtuesi me 114 gjoba nën ndalesë

Abrashi akuzon PDK-në për blerje të votave në Prizren

Kombëtarja e Kosovës sonte do të përballet me Slloveninë

Temperaturat deri në 16 gradë Celsius

Liga e Parë, zjarr që në fillim: Derbi prizrenas Proton Cable Prizreni – New Basket

Arrestohet i dyshuari për tentim vrasje në Suharekë

Sot varroset i riu nga Vërmica e Malishevës, që vdiq disa ditë pasi u lëndua në vendin e punës

Dogana ndalon kontrabandë mallrash në Vermicë, kapen dërgesa me vlerë mbi 5 mijë euro

Ja me cilën parti pret bashkëpunim Shaqir Totaj në Prizren

Kosova në zgjedhje lokale, 26,654 qytetarë votojnë për herë të parë

Voton Artan Abrashi

PDK kërkon ndërhyrjen e KQZ-së në Malishevë: Procesi i numërimit po rrezikohet!

KRU ‘Hidroregjioni Jugor’ shkyç lidhje ilegale të ujësjellësit në Prizren dhe Suharekë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne