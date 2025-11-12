13.6 C
Gjendet salmonela në një ngarkesë me mish pule nga Rumania në Prizren

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë e Kosovës (AUV) ka bërë të ditur se është zbuluar prania e bakterit salmonela spp. në një ngarkesë me mish pule të importuar nga Rumania.

Sipas njoftimit të AUV-it, rasti është identifikuar pas një kontrolli të kryer në bazë të njoftimit nga Sistemi i Paralajmërimit të Shpejtë për Ushqim (RASFF). Gjatë inspektimeve, është konstatuar se në sasinë prej 27.7 kilogramësh mish pule nga një llot i caktuar, është gjetur prania e bakterit.

Menjëherë pas konstatimit, AUV-i ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme ligjore, duke asgjësuar të gjithë sasinë e ndotur në përputhje me procedurat dhe standardet e sigurisë ushqimore.

Institucioni thekson se po monitoron me kujdes situatën, në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet vendore dhe ndërkombëtare, si dhe me bizneset që merren me importin e mishit, për të parandaluar raste të ngjashme në të ardhmen.

AUV-i ka theksuar se për detaje të reja publiku do të njoftohet me kohë.

