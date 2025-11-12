13.6 C
Mallra të padeklaruara kapen në Vërmicë – tri raste gjatë kontrolleve të fundit

Gjatë kontrolleve të zhvilluara ditët e fundit në Pikëkalimin Kufitar të Vërmicës, zyrtarët doganorë në bashkëpunim me Policinë Kufitare kanë zbuluar tri raste të mallrave të padeklaruara nga udhëtarë që hynin në Kosovë.

Sipas njoftimit të Doganës së Kosovës, në rastin e parë janë gjetur 327 copë folje mbrojtëse për telefona të fshehura në bagazh dhe në gomë rezervë, raporton PrizrenPress.

Në rastin e dytë, janë zbuluar produkte ushqimore dhe vitamina për kafshë pa fatura përkatëse. Kurse në rastin e tretë, janë gjetur kamera dhe mbajtëse statike për kamera të padeklaruara.

Dogana njofton se në të gjitha rastet, mallrat janë ndaluar përkohësisht dhe janë iniciuar procedurat për kundërvajtje doganore, në bazë të Kodin Doganor dhe të Akcizave të Kosovës (KDAK).

Në fund të komunikatës, Dogana e Kosovës apelon tek qytetarët që të deklarojnë mallrat e tyre gjatë kalimit të kufirit, për të shmangur ndëshkimet ligjore./PrizrenPress.com

