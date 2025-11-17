Klasikja e femrave: Bashkimi pret Prishtinën sot në Prizren

Superliga e Femrave mbyll Xhiron e 7-të me një sfidë të madhe në Prizren, ku Bashkimi do të përballet me Prishtinën në një nga duelet më tradicionale dhe më të forta të kampionatit, PrizrenPress.
Takimi, që luhet sot në orën 17:00 në Qendrën Sportive “Sezai Surroi”, pritet të sjellë intensitet dhe rivalitet të lartë, me të dyja skuadrat që kërkojnë pikë të rëndësishme për vazhdimin e sezonit.
Bashkimi synon ta shfrytëzojë atmosferën e shtëpisë për të siguruar një fitore të madhe, ndërsa Prishtina vjen e motivuar për të marrë rezultat pozitiv në një terren të vështirë./PrizrenPress.com
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/