Sport

Klasikja e femrave: Bashkimi pret Prishtinën sot në Prizren

By admin

Superliga e Femrave mbyll Xhiron e 7-të me një sfidë të madhe në Prizren, ku Bashkimi do të përballet me Prishtinën në një nga duelet më tradicionale dhe më të forta të kampionatit, PrizrenPress.

Takimi, që luhet sot në orën 17:00 në Qendrën Sportive “Sezai Surroi”, pritet të sjellë intensitet dhe rivalitet të lartë, me të dyja skuadrat që kërkojnë pikë të rëndësishme për vazhdimin e sezonit.

Bashkimi synon ta shfrytëzojë atmosferën e shtëpisë për të siguruar një fitore të madhe, ndërsa Prishtina vjen e motivuar për të marrë rezultat pozitiv në një terren të vështirë./PrizrenPress.com

