Nesër vëmendja zhvendoset në Prizren: Dy ndeshje që premtojnë zjarr në parket

By admin

Superliga e Femrave vazhdon me xhiron e tetë, e cila zhvillohet e gjitha të shtunën dhe pritet të sjellë duele tejet interesante.

Pas hapjes së ditës me përballjen Trepça – Prishtina në Mitrovicë, në ora 14:30, vëmendja e basketbollit kosovar zhvendoset tërësisht në Prizren, ku do të luhen dy sfida të rëndësishme të kësaj xhiroje, raporton PrizrenPress.

Në ora 17:00, Bashkimi do të përballet me United Basketball, një duel që mund të ndikojë drejtpërdrejt në renditjen e mesit të tabelës. Prizrenaset kërkojnë fitore për të qëndruar në hap me zonën e kreut, ndërsa United synon befasi në transfertë.

Spektakli vazhdon në të njëjtin parket, në ora 19:00, ku Junior 06 do të presë Penzën. Kjo ndeshje konsiderohet si një nga përballjet më të zjarrta të fundjavës, duke marrë parasysh rivalitetin mes skuadrave dhe rëndësinë e pikëve në garën për pozitat e larta./PrizrenPress.com

