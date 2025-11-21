Rahoveci-Ylli: Biletat tashmë në dispozicion, siguroji në Fan Shop

Klubi Rahoveci 029 ka njoftuar se biletat për ndeshjen e javës së shtatë të Superligës ndërmjet tyre dhe Golden Eagle Yllit tashmë janë në shitje, raporton PrizrenPress.
Tifozët mund t’i sigurojnë në Fan Shopin zyrtar nga ora 13:00 deri në ora 20:00.
‘Vreshtarët’ e Rahovecit kanë regjistruar dy fitore dhe katër humbje deri tani, ndërsa therandasit e Yllit kanë vetëm një fitore dhe pesë humbje në këtë fillimkampionati./PrizrenPress.com
