Rahoveci-Ylli: Biletat tashmë në dispozicion, siguroji në Fan Shop

By admin

Klubi Rahoveci 029 ka njoftuar se biletat për ndeshjen e javës së shtatë të Superligës ndërmjet tyre dhe Golden Eagle Yllit tashmë janë në shitje, raporton PrizrenPress.

Tifozët mund t’i sigurojnë në Fan Shopin zyrtar nga ora 13:00 deri në ora 20:00.

‘Vreshtarët’ e Rahovecit kanë regjistruar dy fitore dhe katër humbje deri tani, ndërsa therandasit e Yllit kanë vetëm një fitore dhe pesë humbje në këtë fillimkampionati./PrizrenPress.com

