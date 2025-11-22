7.1 C
U mbajt edicioni i 22-të i Festivalit Ndërkombëtar të Stripit dhe Karikaturës në Prizren

By admin

Sonte në Prizren u zhvillua edicioni i 22-të i Festivalit Ndërkombëtar të Stripit dhe Karikaturës, organizuar nga artisti prizrenas Gani Sunduri, i njohur për krijimtarinë e tij që ka kaluar kufijtë kombëtarë.

Kryetari i Komunës, Shaqir Totaj, vlerësoi rëndësinë e festivalit për jetën kulturore të qytetit.

“Ky festival, me vlerat e tij të veçanta artistike, e pasuron dhe e begaton Prizrenin në aspektin kulturor dhe meriton mbështetjen tonë të plotë institucionale”, deklaroi Totaj./PrizrenPress.com/

