4.1 C
Prizren
E hënë, 1 Dhjetor, 2025
type here...

Sport

Kosova e nis me fitore parakualifikueset e EuroBasket 2029, mposht Shqipërinë

By admin

Kombëtarja e Kosovës ka shënuar fitore në udhëtim te Shqipëria, në kuadër të parakualifikuesve për “Euro basket 2029”.

“Dardanët” zhvilluan një paraqitje fantastike për të fituar me 15 pikë dallim 84-99 (14:25, 14:19, 32:30, 24:25).

Kosova e nisi shumë mirë me një epërsi të madhe prej 11 pikëve në çerekun e parë 14:25. Ata vazhduan me të njëjtin ritëm edhe në çerekun e dytë, që e mbyllën me pesë pikë epërsi 14:19, kësisoj shkuan në pushime me 16 pikë avantazh.

Shqipëria tentoi të këndellet në çerekun e tretë, por avancuan vetëm me dy pikë përpara 32:30, ose thënë ndryshe rezultatin e përgjithshëm e zvogëluan në 14 pikë dallim.

Në çerekun e fundit, Kosova e ruajti rezultatin për ta mbyllur me epërsi prej një pike 24:25, apo totalin 84:99.

Dardan Berisha ka qenë i pandalshëm me plot 35 pikë, tre topa të kthyer e gjashtë asistime, derisa te Shqipëria Juljan Hamati me 19 pikë.

Shqipëria kësisoj regjistron humbjen e dytë në këto parakualifikuese, kurse Kosova e nis me një fitore./Telegrafi/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Java e ardhshme me mot të vranët e pak rreze dielli dhe me riga shiu
Next article
VV-ja zyrtarizon koalicionin me tri parti

Më Shumë

Lajme

Mbi 1 mijë e 200 gjoba trafiku për 24-orë, Policia njofton për mbi 50 aksidente trafiku

Policia e Kosovës, ka njoftuar se gjatë 24-orëve të fundit, janë shqiptuar 1231 gjoba trafiku. Në raport shtohet edhe se gjatë kësaj kohe kanë ndodhur...
Lajme

Nesër nis ekzekutimi i shtesave të fëmijëve me 50 për qind rritje

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti ka njoftuar se nga nesër do të ekzekutohen shtesat e fëmijëve me 50 për qind rritje. Ai sqaroi se nga...

Përurohet në Prizren shtatorja e heroit Tahir Sinani

Ekzekutohen me rritje shtesat për fëmijë

Kryesia e re e Shoqatës së Familjeve të Dëshmorëve pritet nga kryetari i Malishevës

Prizreni nis përgatitjet për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 28 dhjetorit

Familjarët e gjejnë pa shenja jete të miturin në Reçan të Prizrenit

Smajl Latifi: Kemi vazhdimisht probleme me përmbaruesin, është absurde të merren të hyrat komunale, vetanake

Liria pret Suharekën në 1/32 e Kupës së Kosovës

Jan Palokaj zyrtarizohet te Cibona

‘KOSOVA VOTON’ – është slogani për zgjedhjet e 28 dhjetorit

Vdes Shpat Kasapi

Java e ardhshme me mot të vranët e pak rreze dielli dhe me riga shiu

Limaj kujton procesin në Hagë: Ishte i gjatë dhe sfidues, akuzat ndaj UÇK-së vazhdojnë

Dogana ndalon kontrabandën me telefona në Vërmicë, vlera mbi 5 mijë euro

28 vjet nga luftimet e para frontale mes UÇK-së dhe forcave serbe

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne