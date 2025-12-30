4.5 C
Prizren
E martë, 30 Dhjetor, 2025
type here...

Lajme

Kryetari i Prizrenit paraqet raportin vjetor të punës para qytetarëve

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka prezantuar sot para qytetarëve raportin e punës dhe angazhimit ekipor për vitin 2025.

“Në kuadër të këtij takimi publik u prezantuan në mënyrë të përmbledhur arritjet njëvjeçare të qeverisjes komunale, ndërsa theksi kryesor iu kushtua dëgjimit të kërkesave dhe propozimeve konkrete të qytetarëve, të cilat përbëjnë bazën e vendimmarrjes me synim rritjen e cilësisë së jetës në të gjitha fushat”, thuhet në njoftimin e Komunës së Prizrenit./PrizrenPress.com/

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Kjo është gjendja e tre fëmijëve që shpëtuan nga zjarri në Prizren
Next article
Kryeprokurori flet për rastin tragjik në Prizren: Nëna me fëmijët ishin në gjumë, ende s’dihen shkaqet e zjarrit

Më Shumë

Lajme

Totaj uron bashkëqytetarët katolikë për Krishtlindje

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka uruar besimtarët katolikë me rastin e festës së Krishtlindjeve. “Bashkëqytetarë të besimit katolik, urime Krishtlindjet! Të keni...
Rozë

“Emrin tënd e përjetësova” – publikohet kënga kushtuar Komandant Drinit nga tenori Kastriot Tusha

Është publikuar kënga e re “Emrin tënd e përjetësova”, e cila i kushtohet çlirimtarit Ekrem Rexha – Komandant Drini. Kënga interpretohet nga tenori i...

Nga lufta në politikë – Sozia e Adem Jasharit në garë për deputet

Egzon Gjuka shpallet ‘Sportisti i Vitit 2025’ në Rahovec

Incidenti në Suharekë: Votën e fotografoi dhe e postoi në rrjete sociale, intervistohet nga policia

Kosova voton nesër, rreth 2 milionë qytetarë me të drejtë vote

Sot Dita e Veteranit të UÇK-së

Rezultatet preliminare: VV-ja merr 56 ulëse në Kuvend, LDK i humbë 5 vende, PDK një deputet më pak

Mot i acartë në ditët në vazhdim, Viti i Ri me fjolla bore

Rritja e konsumit të energjisë elektrike shkakton reduktime në Prizren

Shannon Shorter kalon me sukses kontrollin mjekësor te Bashkimi

PDK-ja në Prizren mori 15,546 vota

Nisma mori 834 vota në Prizren

Dalja në zgjedhje arrin 28.97% deri në orën 15:00, më e lartë se në zgjedhjet e 9 shkurtit të këtij viti

Gjendje e rënduar energjetike në Prizren, digjen trafo

“Emrin tënd e përjetësova”, Kastriot Tusha sot sjell këngën për Komandant Drinin

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne