Prizren
17 Janar, 2026
500 euro të dyshuara si të falsifikuara, deponohen në një bankë në Prizren

By admin

Një shumë prej 500 eurosh që dyshohet se është e falsifikuar është sekuestruar në Prizren, pasi është deponuar në një bankë.

Policia po heton rastin.

Kliko videon: https://www.facebook.com/reel/777865204588606/?s=single_unit

Aksident trafiku në Rahovec, vetura del nga rruga dhe rrokulliset

Betohen katër anëtarët e rinj të Kuvendit të Prizrenit

Në seancën e parë të rregullt të Kuvendit Komunal të Prizrenit, kanë dhënë betimin katër kuvendarë të rinj: Daut Panikaj, Sulltan Badalli, Trëndelina Kastrati...
Doli nga shtypi libri i profesorit Musa Sabedini, “Gazetaria Hulumtuese: Misioni, rreziqet, etika dhe sfidat profesionale”

Profesori, gazetari, publicisti dhe studiuesi i Fakultetit Media dhe Komunikim, Musa Sabedini, ka botuar librin e katërt universitar të titulluar “Gazetaria Hulumtuese: Misioni, rreziqet,...

Rahoveci 029 prezanton trajnerin e ri

44 aksidente rrugore e mbi 1400 gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit

Totaj emëron Sead Arifin drejtor të Emergjencave dhe Sigurisë në Prizren

Robert Gjeraj shpallet trajner i dalluar i vitit nga LRF në Prizren

Vrasje në tentativë, arrestohet një person në Prizren

E shtuna me shi, e diela me ngrica – java e ardhshme më ftohtë

Haziz Hodaj dorëhiqet nga Kryesia e LDK-së në Prizren, Fejzë Kabashi largohet nga partia

10 mijë euro dëme, banori nga Malisheva ankohet se komuna nuk i vizitoi

Vëllaznimi merr dënimin nga Komisioni i Garave pas incidentit me asistentin e Bashkimit

Peja 03 fiton derbin, mposht Bashkimin

Bie masivi shkëmbor, bllokohet rruga nacionale Dragash–Shishtavec

Krusha e Madhe, plagë e hapur e gjenocidit

Mbi 300 kërkesa për dëmet nga vërshimet në Komunën e Rahovecit

“Civil War” nga Guns N’ Roses kënga e të gjitha luftërave

