Aksident trafiku në Rahovec, vetura del nga rruga dhe rrokulliset

Një aksident trafiku ka ndodhur në qytetin e Rahovecit.

Sipas pamjeve të publikuar në mediat lokale, vërehet se një veturë është rrokullisur dhe ka përfunduar jashtë rrugës.

Kliko videon: https://www.facebook.com/reel/777865204588606/?s=single_unit

Policia ka arritur në vendin e ngjarjes dhe po meret me rastin.

Më poshtë mund të shihni pamjet./IndeksOnline/

Shkoi në tubim elektoral dhe nuk u kthye më: Zhdukja e mistershme e veteranit të UÇK-së, askush s’di gjë për fatin e tij
500 euro të dyshuara si të falsifikuara, deponohen në një bankë në Prizren

Doli nga shtypi libri i profesorit Musa Sabedini, “Gazetaria Hulumtuese: Misioni, rreziqet, etika dhe sfidat profesionale”

Profesori, gazetari, publicisti dhe studiuesi i Fakultetit Media dhe Komunikim, Musa Sabedini, ka botuar librin e katërt universitar të titulluar “Gazetaria Hulumtuese: Misioni, rreziqet,...
500 euro të dyshuara si të falsifikuara, deponohen në një bankë në Prizren

Një shumë prej 500 eurosh që dyshohet se është e falsifikuar është sekuestruar në Prizren, pasi është deponuar në një bankë. Policia po heton rastin. Kliko...

