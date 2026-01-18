Rrëqethëse: Muriqi ia dedikon ‘hat-trickun’ babait të ndjerë

Asnjë lojtar i Mallorcas nuk kishte shënuar “hat-trick” që nga viti 2008. Por kjo ndryshoi të shtunën mbrëma, kur Vedat Muriqi realizoi tri gola në fitoren 3:2 ndaj Athletic Bilbaos.
Sipas gazetës “AS”, Dani Guiza ishte lojtari i fundit që i kishte shënuar tre gola Mallorcas, gati 18 vjet më parë.
Pas ndeshjes, Muriqi bëri një deklaratë emocionale: “Ia dedikoj këtë ‘hat-trick’ babait, i cili, po të ishte gjallë, do të festonte sot ditëlindjen. Kështu që ia kushtoj atij. Djali im e ka emrin e tij. Ai vdiq kur isha shtatëvjeçar”, ka thënë Muriqi.
Vetëm 12 herë lojtarët e Mallorcas kanë realizuar “hat-trick” në La Liga.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren