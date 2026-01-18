5.4 C
Prizren
E diel, 18 Janar, 2026
type here...

Sport

Rrëqethëse: Muriqi ia dedikon ‘hat-trickun’ babait të ndjerë

By admin

Asnjë lojtar i Mallorcas nuk kishte shënuar “hat-trick” që nga viti 2008. Por kjo ndryshoi të shtunën mbrëma, kur Vedat Muriqi realizoi tri gola në fitoren 3:2 ndaj Athletic Bilbaos.

Sipas gazetës “AS”, Dani Guiza ishte lojtari i fundit që i kishte shënuar tre gola Mallorcas, gati 18 vjet më parë.

Pas ndeshjes, Muriqi bëri një deklaratë emocionale: “Ia dedikoj këtë ‘hat-trick’ babait, i cili, po të ishte gjallë, do të festonte sot ditëlindjen. Kështu që ia kushtoj atij. Djali im e ka emrin e tij. Ai vdiq kur isha shtatëvjeçar”, ka thënë Muriqi.

Vetëm 12 herë lojtarët e Mallorcas kanë realizuar “hat-trick” në La Liga.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Akademia e Filmit Evropian përkujton Enver Petrovcin në ceremoninë EFA në Berlin
Next article
Mbi 800 vota më pak, reagon Selmanaj: Rinumërimi i të gjitha kutive është i domosdoshëm

Më Shumë

Lajme

Reshjet atmosferike dëmtuan rrugën nacionale Zhur-Dragash|Video

Rruga Prizren-Dragash është dëmtuar nga reshjet atmosferike të ditëve të fundit. Ky segment rrugor është mjaft i frekuentuar, ndërsa banorët lokalë ankohen për vështirësitë...
Kulture

44 vjet nga vrasja e vëllezërve Gërvalla dhe Kadri Zekës

Sot shënohet 44 vjetori i vrasjes së veprimtarëve të shquar të çështjes kombëtare, Jusuf e Bardhosh Gërvalla dhe Kadri Zeka. 17 janari i vitit 1982,...

Shkrimtari i shquar Fatos Kongoli feston sot 82-vjetorin e lindjes

Jetëshkrim për nënën time

Prekëse: Prezantuesja e RTK-së nuk arriti t’i mbante lotët teksa jepte lajmin për përkujtimin e masakrës në Krushë të Madhe ku ia vranë babain

Parashikimi i motit për javën e ardhshme-Ja kur pritet të ketë reshje bore

Ministria e Arsimit ua tërheq licencat 16 mësimdhënësve në Rahovec

Rinumërimi shpërfaq dallimet, mijëra vota minus për disa kandidatë të PDK-së

Arrestohet një i dyshuar për tentim vrasje në Prizren

Dielli lind përjetësisht

Bie masivi shkëmbor, bllokohet rruga nacionale Dragash–Shishtavec

Rruga Prizren-Tetovë, projekt që do të afrojë dy qytete shqiptare |VIDEO

Ylli fiton përballjen ndaj prishtinasve në kryeqytet

Përleshja e armatosur në Prizren, dorëzohet në Polici i dyshuari për tentim vrasje

Mbi 800 vota më pak, reagon Selmanaj: Rinumërimi i të gjitha kutive është i domosdoshëm

Shkoi në tubim elektoral dhe nuk u kthye më: Zhdukja e mistershme e veteranit të UÇK-së, askush s’di gjë për fatin e tij

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne