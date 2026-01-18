5.4 C
Prizren
E diel, 18 Janar, 2026
type here...

Kulture

Akademia e Filmit Evropian përkujton Enver Petrovcin në ceremoninë EFA në Berlin

By admin

Ceremonia e 38-të e Çmimeve të Filmit Evropian (European Film Awards – EFA) u mbajt mbrëmjen e së shtunës në Berlin, ku përveç shpalljes së fituesve më të mirë të vitit në kinematografinë evropiane, u përkujtua edhe aktori dhe regjisori i njohur kosovar, Enver Petrovci, i cili u nda nga jeta.

Akademia e Filmit Evropian vlerësoi kontributin e tij shumëvjeçar në teatër dhe film, duke e përfshirë në segmentin përkujtimor të ceremonisë, krah figurave të shquara të industrisë evropiane të kinemasë. Ky moment simbolik dëshmoi respektin dhe vlerësimin ndërkombëtar për veprën dhe ndikimin artistik të Petrovcit, transmeton KultPlus.

Mbrëmja gala, gjatë së cilës u shpallën fituesit e edicionit të sivjetmë, u transmetua drejtpërdrejt në Radiotelevizionin e Kosovës, duke i sjellë publikut vendor një nga ngjarjet më të rëndësishme të filmit evropian.

“Sentimental Value” triumfon në EFA 2026

Filmi norvegjez “Sentimental Value”, me regji të Joachim Trier, ishte fituesi absolut i mbrëmjes, duke rrëmbyer gjithsej gjashtë çmime kryesore:

Filmi më i mirë evropian

Regjisori më i mirë – Joachim Trier

Skenari më i mirë – Eskil Vogt & Joachim Trier

Aktorja më e mirë – Renate Reinsve

Aktori më i mirë – Stellan Skarsgård (fitorja e parë pas 26 vitesh)

Kompozitorja më e mirë – Hania Rani

Ndërkohë, filmi “Sirât”, me regji të Oliver Laxe, u dallua në kategoritë teknike, duke fituar pesë çmime, përfshirë:

Kastingu më i mirë

Dizajni i produksionit – Laia Ateca

Montazhi – Cristóbal Fernández

Kinematografia – Mauro Herce

Dizajni i zërit

Çmime të tjera të rëndësishme

Akademia e Filmit Evropian ndau çmime edhe në kategori të tjera:

Filmi më i mirë i animuar: “Arco” (Francë)

Filmi dokumentar i vitit: “Fiume O Morte!”

Çmimi për Arritje Jetësore: Liv Ullmann, legjendë e kinemasë evropiane

Ceremonia e sivjetme e EFA-s u shënua jo vetëm nga konkurrenca artistike, por edhe nga momentet përkujtimore që nderuan figurat që lanë gjurmë të pashlyeshme në historinë e filmit evropian, ndër ta edhe Enver Petrovci, një emër i rëndësishëm i artit shqiptar.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Bashkimi–Rahoveci, duel me objektiva të ndryshme në Prizren
Next article
Rrëqethëse: Muriqi ia dedikon ‘hat-trickun’ babait të ndjerë

Më Shumë

Fokus

Çikat e Bashkimit fitojnë me një fund dramatik ndaj Penzës

Çikat e Bashkimit kanë shënuar fitore të rëndësishme ndaj Penzës me rezultat 75:72 (17:14, 19:19, 17:20, 22:19), në një ndeshje shumë të fortë dhe...
Lajme

Bie masivi shkëmbor, bllokohet rruga nacionale Dragash–Shishtavec

Si pasojë e shkarjes së një masivi shkëmbor në afërsi të fshatit Krushev, në territorin e Republikës së Kosovës, është bllokuar rruga nacionale Dragash–Shishtavec. Sipas...

Ajlin Shishko- Hajdari emërohet drejtoreshë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Prizren

Vjedhja e votave në Prizren, një ministër i Albin Kurtit rrezikon ta humbasë mandatin e deputetit

10 mijë euro dëme, banori nga Malisheva ankohet se komuna nuk i vizitoi

Parashikimi i motit: Java nis me -12 gradë Celsius

Tre drejtorë të tjerë nga LDK-ja emërohen në Komunën e Prizrenit

Kandidatit për deputet të PDK-së i hiqen më shumë se 3 mijë vota vetëm në Komunën e Prizrenit

Gjendet pa shenja jete një taksist në veturën e tij në Prizren, policia jep detaje

Vrasje në tentativë, arrestohet një person në Prizren

“Hidroregjioni Jugor”: Uji në Prizren i sigurt për pije, përjashtohet burimi në Muradem

Doli nga shtypi libri i profesorit Musa Sabedini, “Gazetaria Hulumtuese: Misioni, rreziqet, etika dhe sfidat profesionale”

Bashkimi–Rahoveci, duel me objektiva të ndryshme në Prizren

Policia nis hetimet për vdekjen e një burri në Prizren

Filloi gjysmëvjetori i dytë në të gjitha shkollat e Prizrenit

Shkrimtari i shquar Fatos Kongoli feston sot 82-vjetorin e lindjes

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne