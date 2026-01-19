-1.5 C
Prizren
E hënë, 19 Janar, 2026
Sot temperaturat pritet të zbresin deri në -9 gradë, parashikimi i motit

By admin

Sot në Kosovë pritet të mbajë mot me diell dhe në disa rajone me vranësira të pakta. Do të jetë mjaft ftohtë sidomos mëngjesi pritet të jetë me acar me temperatura që pritet të zbresin nga -5 deri në -9 gradë Celsius.

Gjatë ditës do të fryjnë erëra të ftohta nga verilindja dhe temperaturat maksimale pritet të lëvizin nga 0 deri në 3 gradë Celsius.

Në Shqipëri, Maqedoninë Veriore, Luginë të Preshevës dhe Mal të Zi sot pritet të mbajë mot me diell dhe vranësira. Në shumicën e rasteve do të ketë vetëm diell, kurse vranësira lokale vetëm në pjesë në juglindje të Shqipërisë dhe pak në jug të Maqedonisë së Veriut.

Të martën na pret mot me acar në mëngjes. Gjatë ditës vranësira përfshijnë së pari juglindjen dhe jugun e Shqipërisë ku në mbrëmje do të ketë reshje bore. Pastaj vranësirat do të përhapen në pjesë tjera të rajonit. Reshjet e borës që së pari do të fillojnë në jug dhe juglindje të Shqipërisë gjatë natës do të përfshijnë pjesë tjera të Shqipërisë nga lindja dhe shumë pjesë në nga perëndimi i Maqedonisë së Veriut. Deri në mëngjesin e së mërkurës fjolla bore priten edhe në Kosovës.

Të mërkurën na pret mot i vranët dhe me riga shiu e fjolla bore.

Vjedhjet brenda llojit – Cilëve kandidatë iu hoqën më së shumti vota pas rinumërimit në Prizren?
Sot do të bëhet transportimi i turbinave të erës, Komuna e Rahovecit u bën thirrje qytetarëve për kujdes në trafik

